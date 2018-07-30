Рейтинг: Киев на 118 месте по условиям жизни

Согласно данным исследования, Киев за последние пять лет на 12,6% ухудшил свое положение. По этому показателю столица Украины входит в лидеры падения условий для жизни среди 140 городов.

Однако за последние 12 месяцев Киев показал значительные улучшения условий жизни, отражая экономический рост и относительную стабильность в Донбассе, указывает исследование.

Вместе с Киевом наибольшее падение условий для жизни показали Сан Хуан (Пуэрто-Рико) – падение в 8,9%, Дамаск (Сирия) – 7,7%, Каракас (Венесуэла) – 5,1%, Асунсьон (Парагвай) – 4,5%.

Последнее место рейтинга занимает Дамаск. Перед ним идут Дакка, Лагос, Карачи.

Впервые в истории рейтинга столица Австрии, Вена, возглавила список, потеснив австралийский Мельбурн. Мельбурн занимал высшую ступень рейтинга семь лет подряд.

За ними в первой десятке рейтинга следуют Осака, Калгари, Сидней, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Источник: biz.censor.net.ua