 "Действительно, залежи алмазов у нас есть, и это известно давно. Но проблема в том, что их себестоимость будет настолько высокой из-за высоких затрат на промышленную добычу, что это делать просто невыгодно. Так же, как и добывать золото из океана, в котором его миллионы тонн. Например, залежи серебра есть в Чехии и Германии, а золота — в Испании. Но они тоже не занимаются добычей", — говорит экономист Александр Охрименко.

Чем еще богаты

Сегодня в Украине добывают лишь поделочные драгоценные камни: родонит, янтарь, камнесамоцветное сырье и мраморный оникс. Так, запасы оникса хранятся в Хмельницкой области и составляют 213 тонн, родонита — 419 тонн в Ивано-Франковской области.

"Также уже сегодня можно сэкономить значительные госсредства, если наладить добычу меди и фосфоритового сырья. Хотя у нас есть значительные залежи этих ископаемых, но они до сих пор не разработаны, и сегодня мы вынуждены ввозить их в большом количестве из-за рубежа", — говорит Кирилюк. 

Источник: "Сегодня"