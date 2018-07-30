В Украине возможна добыча алмазов Геологи просят на поиски минерала в Украине 300 миллионов долларов из бюджета. А экономисты считают, что это экономически невыгодно.

В Госслужбе геологии и недр снова заговорили о планах добывать алмазы в Украине. По словам чиновников, залежи самого твердого в мире минерала у нас достаточно перспективны, но вот денег на их поиск пока нет.

По данным Госслужбы, кристаллы алмазов в разное время находили в Донецкой, Запорожской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях. Сейчас поисковые работы ведутся недалеко от города Кропивницкий, где пару лет назад обнаружили небольшие залежи кимберлита — горной породы, в которой часто находят алмазы.

В целом же эксперты госслужбы уверяют — по региональным и локальным критериям алмазоносности Украина имеет все предпосылки для открытия промышленных месторождений алмазов – как коренных (в кимберлитовых трубках), так и рассыпных.

По словам чиновников, поисковые работы влетят в копеечку: стране понадобится минимум $300 млн из госбюджета, но зато каждый потраченный доллар окупится в сто раз через несколько лет.

"Например, в течение пяти лет было потрачено $300 млн на поиски австралийских месторождений алмаза (трубка Аргайл и другие). То есть $60 млн в год. Через 4 года с начала эксплуатации трубка Аргайл покрыла расходы на геологоразведовательные работы и уже начала приносить прибыль, — заявил глава Госгеонедр Олег Кирилюк. — Средства, которые направлялись на разведку месторождений алмазов, возвращались бы государству в сотни раз и могли бы наполнять казну нашей страны".

Правда экономисты придерживаются противоположного мнения: