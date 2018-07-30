Як гарно відпочити та розважитися в Одесі Найбільшим в Україні курортним містом, розташованим на березі Чорного моря, є Одеса. Це чудова морська перлина, історичний, культурний та архітектурний центр нашої країни. Чудовий клімат, пляжі з піску, розважальні куточки та пам’ятки манять щорічно в Одесу багато туристів.

Давайте і ми визначимо, чим цікаве це місто, де можна гарно відпочити на курорті, де розважитися та смачно поїсти, що подивитися та, як найняти житло біля моря по приємній вартості.

Архітектура Одеси

В архітектурі Одеси поєднано декілька старинних стилів: готика та ренесанс, бароко та класицизм, а також модернізм. Центр Одеси – Дерибасівська вулиця, по якій відпочиваючі полюбляють гуляти повз старинні будинки, скульптури та освіжаючі фонтани до Міських Садів.

Приморський бульвар веде Потьомкінськими сходами до Морського порту, а по дорозі туристи милуються незрівнянним краєвидом заливу. За одну прогулянку можна побачити пам’ятник Дюку де Рішельє, який засновав місто, палац графа Воронцова та Грецьку колонаду.

Серед найгарніших пам’яток Одеси: оперний театр, палаци князів Гагаріних та графа Потоцького, Французький бульвар та Театральна площа, Одеські катакомби та музеї: Західноєвропейський та Східного Мистецтва, Літератури, Морського флоту та Археологічний.

Знайти житло серед цих красот є можливість на любий смак та гаманець. Забезпечені туристи знайдуть гарні номери в готелі «Лондонськая» або «Красная», а пересічні громадяни можуть зняти квартиру в Одесі подобово по доступній вартості, наприклад, на сайті dobovo.com.

Відпочинок та розваги

Без усілякого сумніву головне надбання Одеси – це море, тепле, солоне, з білими баранцями пінних хвиль, м’яким пісочком та чистим небом. Тому дуже приємно, що можно зняти будинок в Одесі біля моря недорого.

Одеса мабуть один з самих різноманітних міст України. Крім статечної архітектури вона пропонує відвідати торговий центр Пасаж та відомий ринок "Привоз", де ви зможете поторгуватися зі смаком.

Для романтичних натур – прогулянки морем, для дітей – п’ять аквапарків: Одеса, Орбіта, Hawaii, Коблево та Затока та луна-парк. Для молоді – розважальний оазис біля моря – Аркадія, її нічні клуби і дискотеки.

А якщо піде дощ, вас гостино чекають три кінотеатри: Синема Сіти, Звездний та Планета Кіно. Смачно поїсти вас запрошують 16 ресторанів та кафе. Авторську кухню пропонують в Le Caprice (готельного комплексу Palace Del Mar).

В готелі Лондонська смачно пригощають в ресторані та лобі барі. Якщо ви віддаєте перевагу напоям та стравам національної чи європейської кухні, вам до ресторану готеля Vele Rosso, Boutique Apart - Hotel iArcadia, ресторану Le Duc та бару De Voland (готеля Arcadia Plaza) або в кафе-бар Стара Одеса.

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