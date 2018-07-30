Особенности современной кровати Мечтаете украсить спальню и обеспечить себе прекрасный отдых от сна на современной или классической кровати с итальянским дизайном, немецким качеством и по украинской доступной цене? Мы расскажем именно о такой мебели.

Современный стиль мебели

Современных стилей сегодня много: лофт, минимализм, хай-тек, арт-деко и т. д. Для одних дизайном более предпочтительна мебель в сдержанной цветовой гамме, для других – яркая и нестандартная. Однако есть и много общих черт, позволяющих объединить в одно понятие «современная мебель».

Итак, последнее поколение кроватей характеризуется правильными геометрическими формами, лаконичностью, комфортабельностью, практичностью, минимальным декором, экологичными (часто натуральными) материалами и новыми решениями по дизайну и наполнению.

В результате современная спальня – это просторное, не захламленное лишними вещами помещение, с удивительно удобной, комфортной кроватью, выбранной под размер, вкусовые пристрастия и потребности владельцев.

Поэтому вне зависимости от того, каков ее дизайн: роскошный, с использованием дорогих натуральных материалов или совсем аскетичный из недорогих промышленных элементов, современная мебель удивительно уютна, многофункциональна и обеспечивает отличный отдых.

Кровать в современном стиле

Теперь вы понимаете, что при выборе модной кровати для своей спальни вам не нужно придерживаться каких-то четких правил, ищите то, что нравится, на чем вам будет комфортно спать. При этом естественно в цветовой гамме и стиле мебели ориентируйтесь на общий стиль спальни и колорит.

Молодые пары и люди в возрасте, не отстающие от последних тенденций выбирают кровати с корпусом и изголовьем из дерева, обивкой из мягкой долговечной ткани (более обеспеченные – из кожи лаковой/матовой) или комбинированные варианты.

Кровать в классическом стиле

По-прежнему остается актуальной и классическая мебель. Ее отличия: плавность форм и всех элементов, а также сдержанные расцветки. Такая кровать всегда будет выглядеть стильно и современно, благодаря гармоничности дизайна и натуральным материалам.

Даже в просто обставленной комнате классическая кровать создаст атмосферу богатства. Она гармонично впишется в такие роскошные стили, как рококо, барокко, модерн, ар-нуво и шебби-шик. Те, кто ценит вечные ценности и выбирает качество по разумной стоимости, найдут свою мебель у украинского производителя Zlatamebel.ua.

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