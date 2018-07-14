Анекдоты недели - 158

- Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?
- Четыре метра.
***
В Одессе:
- Ой, да шо вы мне тут за Фиму говорите? Этот Фима - редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь... Ну какая женщина тут устоит?
***
- Что вы, сорванцы, делаете!!!
- Гайки с рельсов свинчиваем.
- Зачем?
- Лом железный сдавать.
- Да много ли гайки-то весят?
- Гайки - не много, а вот паровоз с вагонами...
***
Объявлен очередной рост цен на бензин, но небольшой, потому что не удалось придумать причину.
***
Мальчик, учивший немецкий по фильмам, экзамен не сдал, но училку уболтал...
***
«Делу время, потехе час», - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.
***
Мужики - народ простой! Могут копать, могут не копать. А женщины, они другие. Пока не докопаются, не успокоятся.
***
Разговаривают две дамы.
- Все мужики пьют!
- А мой, гад, еще и ест.
***
- Доктор, а Вы же говорили, что смех - лучшее лекарство от всех болезней...
- Милый мой, смeяться в цирке нужно было над клоуном, а не над сыном губернaтора и его охранниками!
***
В больничной палате:
- Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!
***
- Доктор, у меня нос заложен...
- Я Вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а Вы тут со своим носом!
***
- Мужчина, купите отпугиватель собак.
- Спасибо, я всегда хожу с женой.
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.
Он плакал... Еле успокоила!...
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....
Группа ухрюпинских туристов отдыхала дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей не перевоспитаешь....
Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов....
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....