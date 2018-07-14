Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:27140

Анекдоты недели - 158

Как показали последние события, предпоследние были лучше...

- Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?

- Четыре метра.

***

В Одессе:

- Ой, да шо вы мне тут за Фиму говорите? Этот Фима - редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь... Ну какая женщина тут устоит?

***

- Что вы, сорванцы, делаете!!!

- Гайки с рельсов свинчиваем.

- Зачем?

- Лом железный сдавать.

- Да много ли гайки-то весят?

- Гайки - не много, а вот паровоз с вагонами...

***

Объявлен очередной рост цен на бензин, но небольшой, потому что не удалось придумать причину.

***

Мальчик, учивший немецкий по фильмам, экзамен не сдал, но училку уболтал...

***

«Делу время, потехе час», - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

***

Мужики - народ простой! Могут копать, могут не копать. А женщины, они другие. Пока не докопаются, не успокоятся.

***

Разговаривают две дамы.

- Все мужики пьют!

- А мой, гад, еще и ест.

***

- Доктор, а Вы же говорили, что смех - лучшее лекарство от всех болезней...

- Милый мой, смeяться в цирке нужно было над клоуном, а не над сыном губернaтора и его охранниками!

***

В больничной палате:

- Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!

***

- Доктор, у меня нос заложен...

- Я Вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а Вы тут со своим носом!

***

- Мужчина, купите отпугиватель собак.

- Спасибо, я всегда хожу с женой.

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