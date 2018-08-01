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Преимущества электрокаменки для бани

Конечно, сегодня попариться можно и по-старинке в баньке на дровах, с веничками и дымком. Однако большинство современных людей предпочитает сауну с электрокаменками. Почему? Рассмотрим основные достоинства такого выбора.

каменка

Хотя и говорят: «на вкус и цвет товарищей нет», однако электрические нагреватели для бань и саун имеют целый ряд весомых преимуществ перед дровяными печами. Среди них:

  1. простой и недорогой монтаж. Установка печки дорогой и сложный процесс, у нее большие габариты в сравнении с электронагревателем и дымоход;

  2. минимум места. Для дровяной бани требуются дровник и дрова, а еще тот, кто их будет заготавливать и подносить, то есть в этом моменте еще и экономия средств;

  3. возможность устраивать сауну в городе. Для дровяной печи с дымоходом требуется отсутствие высоких построек рядом. То есть баньку на дровах в подвале здания среди многоэтажек не устроишь, жильцы не позволять себя задымлять, а вот с электрокаменкой – без проблем;

  4. безопасность и чистота. Нет огня, значит копоти, дыма, золы и риска пожара. Система работает надежно и стабильно;

  5. легко эксплуатировать. Включение нагрева одним нажатием кнопки, при этом можно регулировать разные фазы;

  6. мобильность. Если необходимо, электрокаменку легко можно переместить в иное место;

  7. стильно и функционально. Электропечь выглядит очень уютно, на ее камни можно подливать воду, увеличивая влажность и жар в парилке;

  8. широкий ассортимент. Электрические печи выпускает много производителей, наиболее востребованные среди них: Harvia и Helo, Tulikivi и Теплодар. У этих компаний есть модели с различными характеристиками и ценами. Например, можно выбрать электропечь с дистанционным пультом, непрерывным производством мягкого не обжигающего пара (получить такой при топке дровами получается только у прфессионалов), нагревателями высокой мощности и т. д.

Где же приобрести электропечь для сауны?

Недорого и с заводской гарантией качества купить каменку для бани можно в интернет-магазине «Теплодар Украина». Эта компания имеет большой опыт поставки импортного оборудования для саун и бань, в ее каталогах вы найдете несколько десятков моделей современных электрокаменок. 

Менеджеры интернет-магазина бесплатно помогают с выбором печки и дают советы по ее эксплуатации. Оплатить заказ можно удобным способом  из любого города Украины и оперативно получить через службу доставки. 

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