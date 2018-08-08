Взять машину на прокат в Киеве: возможности и преимущества Наличие автомобиля для многих людей жизненная необходимость, но не всегда удобно иметь собственный транспорт. В таком случае решением проблемы в Украине становится прокат автомобилей.

Если вас интересует аренда авто в Киеве недорого, эта статья расскажет обо всех возможностях и достоинствах такого выбора. Итак, преимущества арендованной машины перед собственным транспортом:

нет необходимости в гараже и страховке (транспорт застрахован); техническое обслуживание и идеальное рабочее состояние авто перед поездкой – забота компании арендодателя; чистый, ухоженный и презентабельный вид тоже обеспечивает салон автопроката; в случае командировки в другой город, нет необходимости в долгом пребывании за рулем и поездке по незнакомым трассам. Добравшись удобным способом, вы садитесь в привычное для вас авто; есть возможность выбрать транспорт с коробкой передач автомат и механической, на электро-, бензиновом или дизельном топливе, с кондиционером и круиз контролем; это будет новое авто (не старше 5 лет); большой выбор, позволяющий на каждый случай выбирать транспорт разного класса. Например, для поездок по городу взять напрокат авто представительского класса, а для выезда на природу арендовать внедорожник.

Где в Киеве дешевый прокат авто?

В столице нашей страны компания Economy Rent уже 7 лет предлагает водителям услуги аренды авто на выгодных условиях. Она предоставляет для поездок только современный, надежный и безопасный транспорт.

Вы можете выбрать недорогой автомобиль эконом класса: Шкода Фабиа, Рено Логан, Фольксваген Поло, Пежо 208, 308 и 301, Киа Рио, Шевролет Авео, Заз Вида и т. д. Есть предложения по средней цене: Форд Фокус Вагон, Сизуки SX4, Шкода Октавия А5, Фольксваген Гольф, Тойота Королла, Ауди А3 и Субару Импреза.

Если необходимо не дешево, а престижно, вам предложат статусное авто: Хонда Аккорд, Фольксваген Пассат B7 и Джетта, Хундай Соната, Форд Мондео, Субару Аутбек, Тойота Камри и другие. Всего компания предлагает больше 50 автомобилей.

К преимуществам сотрудничества именно с этим салоном относятся:

• круглосуточная техподдержка;

• возможность взять и вернуть машину во всех городах Украины;

• обслуживание клиентов даже в нерабочее время;

• офисы предприятия все возле метро;



• предоставляются дополнительные услуги, такие как, встреча водителя с авто клиента в аэропорту, на вокзале или в ином месте и перевозка в нужные места необходимое количество времени.

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