Как защитить авто от коррозии Казалось бы, металлические части авто прочны и долговечны, сами по себе, да еще и покрыты лакокрасочными составами. Однако агрессивные воздействия окружающей среды приводят к возникновению коррозии, разъедающей самое прочное железо. Как же защитить свое авто?

Чтобы ваша машина длительный срок служила вам верой и правдой, ее металлические части необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами. В автосалоне вам скажут, что новым авто антикор не требуется, однако даже им профилактика не помешает.

Как часто требуется обработка авто от ржавчины?

Транспортным средствам «возрастом» от 3 лет регулярно требуется обработка от коррозии спецсредствами. Как правило, в первую очередь ржавчина возникает во влажных местах авто, скрытых от глаз. Поэтому защищать от коррозии нужно дно, крышку багажника, арки колес и все сварные соединения.

Кроме того, антикором очищают сливы на порожках, дверцах и задних арках. Предварительно все эти места нужно протереть очисткой от коррозии для снятия уже существующего налета ржавчины. А затем наносится антикоррозийное покрытие. Эту процедуру нужно проводить 1 – 2 раза в год.

Ассортимент антикоррозийных средств

Производители антикоррозийных средств прекрасно знают, что на возникновение ржавчины почти не влияют условия содержания авто, поэтому они постоянно находятся в поиске все более хороших средств, защищающих металлические части машин от коррозии.

В результате на современном рынке автомобильных аксессуаров большое количество составов, препятствующих образованию ржи. Эти покрытия бывают на разных основах, отличаются по стоимости и назначению. Все виды средств от ржавчины можно приобрести в хорошо зарекомендовавшем себя интернет-магазине Atl.ua. Купить антикор в АТЛ можно в баллонах для распыления или в банках для нанесения кистью.

При выборе таких средств важно обратить внимание на то, что эффективные растворители коррозии, предназначенные для удаления больших очагов ржавчины, способны испортить лакокрасочную отделку машины. А также есть средства, которые работают только как профилактика.

Основы антикоров

В Украине предлагаются средства от ржи на основе:

• битумной мастики – из смол, отлично защищающих металлические детали;

• поливинилхлорида (из каучука). Такие средства применяют во время производства машин, они обеспечивают долговечный результат;

• жидкого пластика. Это минимальная защита, не устойчивая к механическим повреждениям;

• масляной, обеспечивают отличное заполнение трещинок и минипустот;

• парафиновой, заполняют трещины, затем твердеют и становятся гибкими, устойчивыми к перепадам температуры.

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