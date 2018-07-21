Анекдоты недели - 159 После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал пугать коньяк.

"Семеро одного не ждут", - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

***

Не знаю, как у нас рассчитывали прожиточный минимум, но мой кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.

***

Техас после разрушительного урагана выглядит, как Ухрюпинск в День города.

***

- Какая милая девочка! Сколько ей?

- Да полстакана хватит

***

- Фима, я решила получать удовольствие от ceкcа...

- Как это?

- Решила брать с тебя деньги.

***

- За что вы ненавидите интернет?

- За то, что вечно подгорает картошка, выкипают пельмени, и остывает чайник!

***

- Муж мне сказал, что если я буду долго сидеть в интернете, не приготовив ужин, то он меня мордой по клавиатуре возить будет. Но я тоже не лыком прваыпсдожрч7дроан84оспз

***

- Как тебе удаётся так хорoшо выглядеть? В чём секрет? Здоровое питание, занятия спoртом?

- Глупости. Я просто подливаю тебе водку в пиво.

***

- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.

- Это почему?

- Очень скучаю по Пятнице!

***

- Эх... Душа болит!

- А ты её лечишь?

- Когда лечу, болит печень...

***

- В Одессе на Привозе всего три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерять»!

***

Звонит один мужик, бизнесмен, в гостиницу и бронирует номер:

- В номере, - говорит, - чтобы был телек, диван, комп, видео, ванна-джакузи и т.д. и т.п.

Вечером заходит в номер и кроме заказанного видит двух потрясных телок.

- Это кто? - спрашивает у администратора.

- Это и т.д. и т.п.

***

Муж и жена ужинают на кухне.

Муж вдруг хватает газету и с размаху припечатывает пролетающую муху к стене.

- Ты чего, изверг, животинку убил? Мог бы окно открыть и выгнать!

- Да куда она полетит-то на ночь глядя? ...

***

Жена смотрит в окно и говорит мужу.

- А соседская кошка опять беременна, хотя только недавно родила.

Муж, не отрываясь от газеты.

- Ну, ей же не нужен фитнес, серьги, солярий. И шуба у нее своя. Чем еще заниматься?

***

Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:

- Я могу узнать, моя жена проголосовала?

- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе?

- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я её все застать не могу.