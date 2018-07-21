Анекдоты недели - 159

"Семеро одного не ждут", - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.
***
Не знаю, как у нас рассчитывали прожиточный минимум, но мой кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.
***
Техас после разрушительного урагана выглядит, как Ухрюпинск в День города.
***
- Какая милая девочка! Сколько ей?
- Да полстакана хватит
***
- Фима, я решила получать удовольствие от ceкcа...
- Как это?
- Решила брать с тебя деньги.
***
- За что вы ненавидите интернет?
- За то, что вечно подгорает картошка, выкипают пельмени, и остывает чайник!
***
- Муж мне сказал, что если я буду долго сидеть в интернете, не приготовив ужин, то он меня мордой по клавиатуре возить будет. Но я тоже не лыком прваыпсдожрч7дроан84оспз
***
- Как тебе удаётся так хорoшо выглядеть? В чём секрет? Здоровое питание, занятия спoртом?
- Глупости. Я просто подливаю тебе водку в пиво.
***
- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.
- Это почему?
- Очень скучаю по Пятнице!
***
- Эх... Душа болит!
- А ты её лечишь?
- Когда лечу, болит печень...
***
- В Одессе на Привозе всего три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерять»!
***
Звонит один мужик, бизнесмен, в гостиницу и бронирует номер:
- В номере, - говорит, - чтобы был телек, диван, комп, видео, ванна-джакузи и т.д. и т.п.
Вечером заходит в номер и кроме заказанного видит двух потрясных телок.
- Это кто? - спрашивает у администратора.
- Это и т.д. и т.п.
***
Муж и жена ужинают на кухне.
Муж вдруг хватает газету и с размаху припечатывает пролетающую муху к стене.
- Ты чего, изверг, животинку убил? Мог бы окно открыть и выгнать!
- Да куда она полетит-то на ночь глядя? ...
***
Жена смотрит в окно и говорит мужу.
- А соседская кошка опять беременна, хотя только недавно родила.
Муж, не отрываясь от газеты.
- Ну, ей же не нужен фитнес, серьги, солярий. И шуба у нее своя. Чем еще заниматься?
***
Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:
- Я могу узнать, моя жена проголосовала?
- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе?
- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я её все застать не могу.
Как показали последние события, предпоследние были лучше......
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.
Он плакал... Еле успокоила!...
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....
Группа ухрюпинских туристов отдыхала дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей не перевоспитаешь....
Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов....