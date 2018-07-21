Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12304

Анекдоты недели - 159

После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал пугать коньяк.

"Семеро одного не ждут", - сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

***

Не знаю, как у нас рассчитывали прожиточный минимум, но мой кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.

***

Техас после разрушительного урагана выглядит, как Ухрюпинск в День города.

***

- Какая милая девочка! Сколько ей? 
- Да полстакана хватит

***

- Фима, я решила получать удовольствие от ceкcа...

- Как это?

- Решила брать с тебя деньги.

***

- За что вы ненавидите интернет?

- За то, что вечно подгорает картошка, выкипают пельмени, и остывает чайник!

***

- Муж мне сказал, что если я буду долго сидеть в интернете, не приготовив ужин, то он меня мордой по клавиатуре возить будет. Но я тоже не лыком прваыпсдожрч7дроан84оспз

***

- Как тебе удаётся так хорoшо выглядеть? В чём секрет? Здоровое питание, занятия спoртом?

- Глупости. Я просто подливаю тебе водку в пиво.

***

- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.

- Это почему?

- Очень скучаю по Пятнице!

***

- Эх... Душа болит!

- А ты её лечишь?

- Когда лечу, болит печень...

***

- В Одессе на Привозе всего три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерять»!

***

Звонит один мужик, бизнесмен, в гостиницу и бронирует номер:

- В номере, - говорит, - чтобы был телек, диван, комп, видео, ванна-джакузи и т.д. и т.п.

Вечером заходит в номер и кроме заказанного видит двух потрясных телок.

- Это кто? - спрашивает у администратора.

- Это и т.д. и т.п.

***

Муж и жена ужинают на кухне.

Муж вдруг хватает газету и с размаху припечатывает пролетающую муху к стене.

- Ты чего, изверг, животинку убил? Мог бы окно открыть и выгнать!

- Да куда она полетит-то на ночь глядя? ...

***

Жена смотрит в окно и говорит мужу.

- А соседская кошка опять беременна, хотя только недавно родила.

Муж, не отрываясь от газеты.

- Ну, ей же не нужен фитнес, серьги, солярий. И шуба у нее своя. Чем еще заниматься?

***

Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает:

- Я могу узнать, моя жена проголосовала?

- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе?

- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я её все застать не могу.

Досуг Курьезы Юмор
view counter

По тематике

Анекдоты недели - 158
18.08.2018 13:27

Анекдоты недели - 158

Как показали последние события, предпоследние были лучше......

Анекдоты недели - 157
11.08.2018 12:12

Анекдоты недели - 157

Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.

Он плакал... Еле успокоила!...

Анекдоты недели - 156
04.08.2018 12:12

Анекдоты недели - 156

- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...

- Они, наверное, еще водку не пробовали....

Анекдоты недели - 155
28.07.2018 12:12

Анекдоты недели - 155

Группа ухрюпинских туристов отдыхала дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей не перевоспитаешь....

Анекдоты недели - 154
21.07.2018 12:12

Анекдоты недели - 154

Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.