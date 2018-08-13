Квартира в Ирпене: 5 преимуществ жилья в пригороде Киева Приобрести квартиру в столице – роскошь доступная далеко не каждому украинцу. При этом даже те, чей достаток позволяет это сделать часто приобретают жилье в пригороде, например в Ирпене. Почему? Давайте разбираться.

5 главных преимуществ квартиры в Ирпене

Квартира в новостройке возле Киева прекрасная альтернатива жилью в столице по многим причинам. Перечислим основные из них.

Близкое расположение. Ирпень находится на расстоянии лишь 5 км от Киева, то есть фактически это пригород. Существенная выгода. Стоимость квартиры в новостройках Ирпеня значительно ниже, чем в мегаполисе. В результате вы за ту сумму, которая позволила бы купить лишь скромное вторичное жилье в Киеве, приобретете роскошную новую квартиру в Ирпене. Транспортная доступность. На своей машине вы доберетесь до столицы всего за 15 минут. Наличие частых рейсовых автобусов и даже поезда позволяет это сделать в пределах 40 минут. Экологичность. Новостройки Ирпеня утопают в зелени, через населенный пункт протекает одноименная речка с пляжами и развитой городской инфраструктурой. То есть вы получаете чистый воздух, отсутствие перенаселенности, приятную атмосферу и комфорт. Вот почему обеспеченные люди предпочитают жить под Киевом. Экономия во всем. Дешевле стоит не только сама квартира, но и коммунальные услуги, а также стоимость жизни в городе.

Популярные ЖК Ирпеня

В пригороде Киева несколько десятков вариантов первичной недвижимости. Вы можете подобрать скромную квартиру-студию, традиционные «однушку», «двушку» или элитную трех- четырехкомнатные апартаменты, например,

• ЖК City Park (ул. Чехова) предлагает квартиры класса комфорт в доме с богатым озеленением;

• ЖК Green Side (ул. Университетская) реализует 1-, 2-, и 3-комнатные комфортные квартиры.

Кроме этого есть масса эконом-предложений квартир без отделки и с ремонтом в готовых постройках, находящихся на стадии котлована или ввода в эксплуатацию.

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Таким образом вы имеет возможность выбрать новое жилье в столице и всех города Киевской области с любыми параметрами по цене, площади, классу и этажу без посредников, прямо у застройщика.

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