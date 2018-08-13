Work-garant: легальное трудоустройство в Польше и других странах Европы Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше! Эта пословица сегодня невероятно актуальна для всех украинцев, устремляющихся на заработки и за лучшей долей в близлежащие страны Европы: Польшу, Чехию, Прибалтику.

Трудоустройство за рубежом: возможности и опасности

Работа за границей открывает перед украинцами такие желанные возможности, как высокий заработок, позволяющий помочь своей семье в Украине, профессиональная реализация, повышение квалификации, обретение новых навыков и официальное трудоустройство с соцпакетом.

Однако перед тем, как ехать необходимо получить максимум информации о стране, в которую вы собрались, трудовом законодательстве, и лучше всего, если вы поедете к конкретному работодателю на готовое рабочее место.

Чтобы не тратить много времени на поиск в Интернете желаемой вакансии, вы можете обратиться в известное агентство, которое имеет положительные отзывы, такое как Work-garant. Предоставив им свое полное резюме, с изложением своих профессиональных качеств, вы значительно быстрее получите желанный результат.

Например, компания Ворк Гарант предоставляет вакансии с официальным трудоустройством у проверенных работодателей, дает полный список документов, которые нужно собрать, консультирует по всем вопросам.

В Интернете множество вакансий, во многих из них обещаются сказочные условия, но на деле это зачастую обман. Работа в Европе, которую предлагает это агентство гарантирует легальность, и соответствии условий и зарплаты обещанным.

Совет: знание английского языка и/или языка страны, в которую вы планируете ехать, в несколько раз повысит вашу привлекательность, как работника и естественно вашу зарплату.

Особенности трудоустройства в Польше

Благодаря тому, что Польша стала членом ЕС, ее граждане массово поехали на заработки в Германию, Францию, Швейцарию и другие страны, оставив множество рабочих мест вакантными. Украинцы уже хорошо себя зарекомендовали в Польше, поэтому множество предпринимателей и фермеров охотно принимают наших трудовых мигрантов на работу.

Украинцы могут рассчитывать на заработок от 800 до 1700 $ в месяц за неквалифицированную работу. У профессиональных специалистов доход получается еще выше. Все легально прибывшие в страну работники могут рассчитывать на официальное трудоустройство и социальный пакет.

Как и в других странах Европы, работа в Польше намного лучше оплачивается для тех, кто владеет польским языком. Но большое преимущество в том, что он семантически близок к украинскому, поэтому легко учится.

Агентство по трудоустройству Work-garant предлагает массу вакансий в Польше. Есть сезонные работы по посадке и сбору урожая, варианты на фабриках и заводах. Для мужчин популярны профессии водителей-дальнобойщиков, строителей, поваров, технологов и официантов.

Женщины востребованы в качестве горничных, нянь, сиделок, швей и помощников поваров. Стоимость проживания и поиск жилья в Польше, транспорт, питание и многие другие вопросы вы сможете выяснить в агентстве Ворк Гарант.

®