Прогноз погоды на последнюю неделю лета

В понедельник на западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+18 градусов, днем +17...+25 градусов.

В других регионах небольшая облачность, без осадков, +25...+34 градуса.

Во вторник на западе страны, а также в Киевской области пройдут дожди с грозами. В западных областях, температура будет держаться на уровне от +21 до +27 градусов днем. В центре страны будет от +29 до +31 градуса, в северных областях прогнозируется температура от +27 до +31 градуса.

В Киеве ожидаются дожди с грозами, температура днем от +27 до +31 градуса.

В среду дожди с грозами ожидаются в некоторых западных и северных областях, на юге температура поднимется до +34 градусов. В большинстве областей ожидается незначительное похолодание.

В Киеве пройдут дожди с грозами, температура днем от +22 до +24 градусов.

В четверг, в Черниговской и Сумской областях пройдут дожди, на остальной территории - без осадков, температура воздуха поднимется до +31 градуса.

На западе Украины ожидается температура днем от +22 до +25 градусов. В центральных областях - от +26 до +28 градусов. На севере - от +23 до +26 градусов. На востоке страны будет от +26 до +30 градусов.

В Киеве будет без осадков, температура днем от +24 до +26 градусов.

В последний день лета, в пятницу, 31 августа, на западе страны пройдут дожди. В остальных регионах Украины ожидается солнечная погода, температура днем от +23 до +31 градуса, ночью от +12 до +20 градусов.

В Киеве будет без осадков, температура днем от +24 до +26 градусов, ночью от +13 до +15 градусов.

Источник: "Корреспондент"