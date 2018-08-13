Источник: censor.net.ua
В соответствии с первым пакетом санкций американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи. Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.
Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года.
Напомним, 8 августа стало известно, что США с 22 августа введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери, однако введение их действие отложили до 27 августа.
Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то Россию ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США, снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами российских товаров.
Источник: censor.net.ua