Туроператоры: отдых за границей подешевел для украинцев

"Если из России в Турцию летает каждый месяц на отдых по одному миллиону туристов, то из Украины - миллион отдыхающих летает в целом за год. В результате для Турции Украина не так важна в качестве "поставщика туристов" как Россия. Поэтому турецкие отели стали повышать цены на отдых для украинских туристов", - пояснила эксперт.

Напомним, осенью 2015 года Россия ввела санкции на ввоз и вывоз ряда турецких товаров, а также отменила чартерные рейсы в Турцию. Ограничительные меры против Анкары Москва ввела после инцидента с российским военным самолетом Су-24. Поскольку российский бомбардировщик нарушил турецкое воздушное пространство, он был сбит. Запрет на полеты Россия отменила летом 2016 года, и уже в прошлом году российские туристы снова стали основным контингентом отдыхающих на турецких курортах.

Исполнительный директор "Украинской ассоциации туристических агентств" Павел Григораш посчитал, что этим летом туры в Турцию подорожали для украинцев по сравнению с прошлым годом на 15%. В результате сейчас, в разгар сезона, многие туроператоры не могут "закрыть места" на рейсах в Турцию по адекватной цене. "Часть полетных программ уже "срезаны". Турецкие отели в этом сезоне хорошо закрываются, поэтому не заинтересованы в снижении цен", - говорит он.

В то же время вторая по значимости для отдыхающих, как из Украины, так и из России страна - Египет - по-прежнему испытывает нехватку туристов. "Поэтому египетские отели пытаются заманить украинских туристов, предлагая более низкие цены. Если несколько лет назад отдыхающие были счастливы, заплатив одну тысячу долларов, за отдых в египетской четырехзвездочной гостинице, то этой зимой можно было улететь в гостиницу категории "пять звезд" на двоих уже за 500 долларов", - приводит пример Иванна Чучман.

Как следствие, этим летом значительно лучше, чем в прошлом сезоне, продаются туры в Египет. "Продажи выросли примерно в два раза. При этом в некоторых крупных сетях турагентств продажи возросли вообще почти в три раза", - уточнил Григораш. По данным Павла, в июле отдых в Египте был дешевле на 4%, чем в прошлом июле.

Такая динамика цен на туры подтверждается данными продаж одной из крупнейших сетей турагентств "Поехали с нами". В июне-июле текущего года средний чек при продаже туров в этой сети в Турцию увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5% до 36,1 тыс. гривен, а в Египет, наоборот, уменьшился на 0,6% до 27,2 тыс. гривен.

В общем, по подсчетам Чучман, с января по август курорты Турции посетили примерно 300 тыс. украинских туристов (без учета посещения Стамбула), а Египет - 150 тыс. человек (без Каира). "Но в прошлом году турпоток из Украины в Турцию был больше примерно на 30-40%, - уточнила Иванна Чучман. - При этом в этом году число украинских туристов в Египте примерно на 10% больше, чем в 2017 году".

Европа "сдалась"

В целом, по данным директора сети турагентств "Поехали с нами" Олега Кулика, в этом сезоне подешевели туры в девять стран из ТОР-10 самых популярных среди украинцев. Помимо Египта, по его словам, уменьшился средний чек на туры в Испанию почти на 18%, Италию - на 5,3%, Черногорию – почти на 5%. "По всей видимости, из-за того что постоянно "горели" туры в Турцию и существенно увеличился поток туристов в Египет, у туроператоров начали "гореть" туры и в другие страны. В результате, им пришлось снижать цены и по этим направлениям", - предполагает Олег Кулик.

Кроме того, на рынке ужесточилась конкуренция между действующими игроками. "К примеру, существенное снижение цен на туры в Испанию можно объяснить конкуренцией между двумя туроператорами - Join Up и и Anex Tour, которые в этом году существенно увеличили число авиарейсов в эту страну, - рассказал Кулик. - Чтобы нормально закрывать свободные места в самолетах, им пришлось существенно снижать цены".

Снижение цен может быть вызвано также и действием безвизового режима с ЕС. "Раньше средний чек на туры в страны Европы был выше, потому что нужно было оформлять визу. Многим украинцам, которые не имеют высоких официальных доходов, это было сделать сложно. Поэтому на отдых в ЕС летали, в основном, представители среднего класса, а также богатые путешественники в отели категории четыре и пять звезд, - пояснила Иванна Чучман. - Сейчас же, после введения безвизового режима, летают все: от студентов - до миллионеров. Но в продаже стало больше дешевых туров. Поэтому и упал средний чек".

Но, по словам Павла Григораша, туры в Испанию, Италию, Грецию, Кипр, Болгарию, пока все еще не столь популярны среди украинцев, как в Турцию и Египет, где преобладает концепция "все включено". "А ведь большой процент наших туристов привык именно к такому отдыху, - говорит он. - Как правило, отдых в Европе выходит дороже за счет сопутствующих расходов на питание, экскурсии и так далее".

Правда, на туристическом рынке не все согласны с тем, что в этом году цены для украинских туристов снизились. "Просто снизилась покупательская способность населения, а не цены на путешествия. По сути, спрос сместился по сравнению с прошлым годом на более дешевые туры - говорит она. - К сожалению, у людей не появилось больше денег", - считает директор турагентства Tour Planet Гульнара Мамедова.

Кроме того, по ее мнению, снижение затрат на путешествия также отчасти обусловлено ростом конкуренции среди авиакомпаний. "На рынок вышли нескольких авиакомпаний, которые предлагают свои услуги туроператорам по более низким ценам, чем конкуренты. Соответственно, это могло привести к снижению цен на туры", - считает Гульнара Мамедова.

Впрочем, пока говорить однозначно о том, как будет меняться динамика стоимости туров для украинских туристов в ближайшем будущем, эксперты затрудняются. "В августе я наблюдаю лучшее закрытие свободных мест в самолетах, чем в июле. Во многом это связано с тем, что туроператоры оптимизировали свое полетные программы, - сообщил Олег Кулик. – Поэтому, я думаю, что в августе-сентябре цены на туры не будут существенно "гореть"". В то же время Гульнара Мамедова ожидает, что в ближайшее время цены продолжат снижаться. "В сентябре, как правило, путевки дешевеют, особенно, в Турцию и Египет. Это связано со снижением спроса на путешествия со стороны украинских туристов, которые в это время возвращаются на работу, а их дети - в школы", - объяснила она.

Источник: daily.rbc.ua