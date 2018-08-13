Стоматологические услуги в Киеве – возможности и особенности Сегодня, когда в моде молодость, красота и здоровье, стоматология оказывается в центре внимания. Ведь она обеспечивает безупречную улыбку с рядом белоснежных зубов благодаря профессионализму врачей и высокотехнологичным технологиям.

Современная стоматология в Киеве – это индивидуальные решения для каждого пациента. Хороший специалист предлагает клиентам все типы лечения, подходящие в конкретном случае, объясняет каждый момент процесса восстановления красоты и здоровья зубов.

Особые предложения от клиники RISU

На службу пациентам поставлено инновационное оборудование и новейшие технологии, а также квалифицированный персонал с большим опытом во всех сферах стоматологии, начиная от банального кариеса и заканчивая эстетической коррекцией.

Именно такой является зубная клиника RISU, она имеет свой сайт www.risuclinic.com и отличные отзывы в Киеве. Команда стоматологов этого медицинского центра предоставляет широкий диапазон услуг и уникальных возможностей.

Например, регулярно проводит акции, благодаря которым расценки стоматологической клиники становятся приятными и доступными не только обеспеченным клиентам. Среди предложений детских и взрослых врачей центра:

седация; имплантация; эстетическая стоматология; брекеты (наружные и внутренние, металлические, керамические и пластиковые).

Седация

Многие люди боятся зубной боли, бормашинки и даже врача, поэтому мечтают уснуть в кресле с проблемными зубами, а проснуться с белыми и красивыми здоровыми зубками. Седация – ответ на эти мечты. Хотя седативные препараты вводятся анестезиологом, она не является наркозом.

Внутривенное лекарство погружает пациента в поверхностный сон, при котором человек ничего не чувствует, но не теряет сознание, не получает стресс и не теряет глотательный рефлекс. Процедура абсолютно безопасна и разрешена даже детям.

Имплантация

Отношение к установке имплантатов в этой клинике отличается от представления многих клиентов, мечтающих, чтобы аналог зуба выглядел, как настоящий. Врачи считают, что высший пилотаж в их профессии, когда пациент забывает о том, что зуб не родной.

Чтобы добиться такого результата стоматологи используют лазерную имплантацию, технологию и имплантаты компании Nobel Biocare с покрытием TiUnit, которые отлично врастают в челюсть пациента и верно служат всю жизнь.

Эстетическая стоматология



Задача специалиста в данном случае не лечить (это само собой), а достичь совершенства улыбки. Тут зубной врач выступает как художник, поэтому данная услуга еще называется художественная реставрация зубов. В задачи стоматолога входит:

• обеспечить белоснежный цвет зубов (при помощи ультразвукового удаления камней и фотоотбеливания );

• сделать зубной ряд ровным (за счет микропротезирования брекетами, винирами или вкладками);

• исправить сколы и дефекты коронковых частей зубов фотополимерными материалами.

Конечно цена на все эти манипуляции достаточно высокая. Однако всем известно, что красота требует жертв и очень хорошо, что в стоматологии только финансовых. Полный прайс вы можете увидеть на сайте клиники.

®