Что такое микрокредитование? ® В жизни каждого человека хотя бы раз возникала ситуация, когда срочно нужна некоторая сумма денег, а взять её попросту негде, кроме как одолжить. Пример? Легко! Вышел из строя холодильник или стиральная машина. Или требуется операция и не хватает наличных на решение столь важного вопроса.

Причин может быть масса. И не у всех под рукой есть друзья и родственники, готовые мигом одолжить 5-10 тысяч гривен. В такой ситуации на выручку приходит программа микрокредитования в Украине.

Следует отметить, что микрокредит онлайн является лишь разновидностью программы. Сегодня данная ниша позволяет оформлять не только рассматриваемые в данном обзоре «микрозаймы до зарплаты», но также кредиты потребительские и на развитие бизнеса. Однако массовой популярностью среди населения нашей страны пользуются именно небольшие микрозаймы, которые можно потратить на покупку мебели, бытовой техники, оплату учёбы, лечение и другие срочные нужды.

Преимущества микрокредитования

Сегодня всем хорошо известен так называемый микрокредит на карту. Что это такое? Смысл программы заключается в простой и оперативной выдаче небольшой суммы займа на короткий временной срок. Причём потребитель может получить средства, не выходя из дома на банковскую пластиковую карточку. Среди преимуществ быстрого кредитования:

• удобство оформления заявки и получения денег;

• минимум документов при подаче заявки;

• скорость рассмотрения заявки – не более 1 дня;

• оперативность получения средств после утверждения;

• гибкость пролонгации срока кредита;

• возможность досрочного погашения;

• программы лояльности по отношению к постоянным клиентам;

• более высокая конфиденциальность по сравнению с банками.

Благодаря программе микрокредитования на карту потребитель может сэкономить своё время в вопросах оформления и ожидания вердикта. Данное направление позволяет получить микрокредит быстро, с минимальным пакетом документов, в течение рабочего дня.

Гибкость пролонгации срока погашения микрокредита

Ещё одним важным преимуществом микрозайма можно назвать гибкость в отношении сроков погашения. Следует понимать, что банки - это в основном крупные финансовые системы, которые подчиняются центру. И этот центр определяет программу действий для любого направления деятельности, включая потребительские кредиты. Здесь вряд ли удастся договориться, если сроки погашения оказались неподъёмными для потребителя.

При этом частные компании, которые собственно и предлагают микрокредиты онлайн в классическом понимании этого термина, ведут себя более гибко в вопросах работы с заёмщиком. Обычно для клиента, заранее предупредившего компанию о возникновении сложностей с погашением, предоставляется возможность немного продлить сроки.

Где взять микрокредит?

На основании предыдущей главы можно с уверенностью сказать, что при необходимости срочно взять микрокредит с минимальным пакетом документов, нет резона обращаться непременно в банковское учреждение.

Не только в Киеве, но и в любом уголке страны, где есть доступ к интернету, можно легко и быстро получить микрокредит. Сумму переплаты за микрозайм очень удобно рассчитывать на ресурсе kachay.com.ua.

Оформить микрокредит онлайн в частном учреждении означает получить деньги в кратчайшие сроки, дома, сидя в мягком кресле, не отходя от компьютера. Никаких залогов, глубоких анализов и бумажных волокит. Всё предельно просто, быстро и доступно. Причём доступно даже для клиентов с не самой лучшей кредитной историей.