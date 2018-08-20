Что такое микрокредитование? ®

Причин может быть масса. И не у всех под рукой есть друзья и родственники, готовые мигом одолжить 5-10 тысяч гривен. В такой ситуации на выручку приходит программа микрокредитования в Украине.
Следует отметить, что микрокредит онлайн является лишь разновидностью программы. Сегодня данная ниша позволяет оформлять не только рассматриваемые в данном обзоре «микрозаймы до зарплаты», но также кредиты потребительские и на развитие бизнеса. Однако массовой популярностью среди населения нашей страны пользуются именно небольшие микрозаймы, которые можно потратить на покупку мебели, бытовой техники, оплату учёбы, лечение и другие срочные нужды.
Сегодня всем хорошо известен так называемый микрокредит на карту. Что это такое? Смысл программы заключается в простой и оперативной выдаче небольшой суммы займа на короткий временной срок. Причём потребитель может получить средства, не выходя из дома на банковскую пластиковую карточку. Среди преимуществ быстрого кредитования:
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• удобство оформления заявки и получения денег;
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• минимум документов при подаче заявки;
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• скорость рассмотрения заявки – не более 1 дня;
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• оперативность получения средств после утверждения;
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• гибкость пролонгации срока кредита;
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• возможность досрочного погашения;
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• программы лояльности по отношению к постоянным клиентам;
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• более высокая конфиденциальность по сравнению с банками.
Благодаря программе микрокредитования на карту потребитель может сэкономить своё время в вопросах оформления и ожидания вердикта. Данное направление позволяет получить микрокредит быстро, с минимальным пакетом документов, в течение рабочего дня.
Ещё одним важным преимуществом микрозайма можно назвать гибкость в отношении сроков погашения. Следует понимать, что банки - это в основном крупные финансовые системы, которые подчиняются центру. И этот центр определяет программу действий для любого направления деятельности, включая потребительские кредиты. Здесь вряд ли удастся договориться, если сроки погашения оказались неподъёмными для потребителя.
При этом частные компании, которые собственно и предлагают микрокредиты онлайн в классическом понимании этого термина, ведут себя более гибко в вопросах работы с заёмщиком. Обычно для клиента, заранее предупредившего компанию о возникновении сложностей с погашением, предоставляется возможность немного продлить сроки.
На основании предыдущей главы можно с уверенностью сказать, что при необходимости срочно взять микрокредит с минимальным пакетом документов, нет резона обращаться непременно в банковское учреждение.
Не только в Киеве, но и в любом уголке страны, где есть доступ к интернету, можно легко и быстро получить микрокредит. Сумму переплаты за микрозайм очень удобно рассчитывать на ресурсе kachay.com.ua.
Оформить микрокредит онлайн в частном учреждении означает получить деньги в кратчайшие сроки, дома, сидя в мягком кресле, не отходя от компьютера. Никаких залогов, глубоких анализов и бумажных волокит. Всё предельно просто, быстро и доступно. Причём доступно даже для клиентов с не самой лучшей кредитной историей.