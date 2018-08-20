Министерство образования меняет условия поступления в вузы в 2019 году Министерство образования и науки Украины разработало новые условия приема в вузы в 2019 году. Сейчас соответствующий проект ведомство выставило на общественное обсуждение.

В частности, в документе предлагается сократить сроки вступительной кампании, проводить первоочередное зачисление абитуриентов, которые в дальнейшем собираются работать в селах и тому подобное.

Предполагается, что в 2019 году для поступления в вузы будут принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 годов по всем предметам. Кроме этого, можно будет подать сертификаты ВНО за 2017 год, однако не будут учитывать оценки по иностранным языкам – английскому, французскому, немецкому и испанскому.

Сократить вступительную кампанию хотят на 3 дня по сравнению с 2018 годом. Так, на бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за 9 дней до начала подачи заявлений – 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет продлится с 10 до 22 июля.

Чтобы избежать возможной коррупционной составляющей во время творческих конкурсов, МОН предлагает проводить их в основной сессии независимого оценивания, а именно: с 16 марта до 15 мая. Это, по мнению педагогов, должно устранить риск зависимости результатов творческих конкурсов от оценок ВНО.

Также со следующего года заработает механизм первоочередного зачисления поступающих, которые захотят работать в селах, в медицинские и педагогические вузы.

С более подробным перечнем нововведений можно ознакомиться на сайте министерства. Кроме этого, предоставить предложения к проекту Условий приема в учреждения высшего образования на 2019 год можно до 19 сентября 2018 года на почту kernychna@mon.gov.ua

Источник: сайт МОН.