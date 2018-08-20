В Крыму замалчивают экологическую катастрофу

Вот, что сообщил об этом незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Сегодня ночью из-за смены погоды предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. По согласованию с руководством "Титана", принято решение на две недели приостановить производство завода.

Несмотря на остановку работы предприятия, Аксенов пообещал выплатить его работникам полную месячную зарплату. Кроме этого, российский глава оккупированного Россией Крыма объявил двухнедельные школьные каникулы в Армянске.

"Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска. Всех детей города школьного и дошкольного возраста – с мамами – отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб", – подчеркнул Аксенов.

Несмотря на остановку работы завода и вынужденные школьные каникулы, российские власти Крыма считают, что причин для паники или чрезвычайного положения нет.

Напомним, в конце августа в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью, произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти замалчивали чрезвычайную ситуацию.

Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

Вот какие комментарии по этому поводу пишут жители пострадавших территорий.