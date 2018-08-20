В Крыму замалчивают экологическую катастрофу

Вот, что сообщил об этом незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Сегодня ночью из-за смены погоды предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. По согласованию с руководством "Титана", принято решение на две недели приостановить производство завода.
Несмотря на остановку работы предприятия, Аксенов пообещал выплатить его работникам полную месячную зарплату. Кроме этого, российский глава оккупированного Россией Крыма объявил двухнедельные школьные каникулы в Армянске.
"Принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска. Всех детей города школьного и дошкольного возраста – с мамами – отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, создан оперативный штаб", – подчеркнул Аксенов.
Несмотря на остановку работы завода и вынужденные школьные каникулы, российские власти Крыма считают, что причин для паники или чрезвычайного положения нет.
Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.
3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.
Вот какие комментарии по этому поводу пишут жители пострадавших территорий.
Vlad Volodchenko А кто возмещать ущерб местным жителям за поржавевшие за один день в квартирах стиралки, холодильники, кондиционеры будет?! Кто будет оплачивать лечение моей матери у которой появилось воспаление слизистых верхних дыхательных путей?! Переезжайте жить в Армянск пока всё не нормализуется если это по Вашим словам не опасно
Полина Киселева мои очень хорошие знакомые проживают в эпицентре этих же событий. буквально вчера услышала от них о том, что происходит на месте событий - окислились все металлы, которые есть в квартирах и на улицах: блендеры, микроволновки, сушилки для белья. люди пр.люди пребывают в недоумении, мягко говоря.. а я немного в шоке от происходящего. нет угрозы жизни и здоровью? металлы окислились....что же происходит с людьми тогда? при чем, насколько мне известно, ситуация затянулась, впервые люли стали замечать изменения в воздухе еще в начале августа и до сих пор никто толком не реагировал на происходящее. я к тому...что может помочь людям это пережить, разъяснить ситуацию, дать рекомендации, избавить от мыслей о последствиях. дай Бог, чтобы они не оказались плачевными.... никогда не писала комментарии по такого рода проблемам, но почему стало не по себе от происходящего.