Преимущества долгосрочной аренды авто Если вы на месяц и более отправляетесь в командировку в другой город Украины, возникает вопрос, как быть с авто? Рассмотрим, почему частным лицам и предприятиям выгоднее арендовать транспорт, чем использовать собственный.

Многие компании сегодня ведут дела по всей Украине. Например, выиграв тендер в чужом городе на строительство здания, моста или дороги, руководители предприятия посылают в долгосрочные командировки строительные бригады во главе с ИТР.

Стоит ли инженеру ехать на своем авто? Где его парковать, как быть в случае поломки? Таких и подобных вопросов множество. Подобная ситуация и у частных лиц, когда нужно длительно пребывать в чужом городе, часто требуется и активно там перемещаться.

Рациональнее взять машину в долгосрочную аренду, это позволит сэкономить время и средства. Компания «NarsCars» предлагает юридическим и физлицам взять в аренду в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе авто любой марки и класса, все подробности на сайте: https://narscars.com.ua/discount/longlease

Выгоды долгосрочной аренды автомобиля

Итак, по пунктам рассмотрим, в чем же прелести арендованной машины:

• Экономия. Нет не профильных расходов на гараж, логистику, амортизацию, ремонт, страхование и т. д.

• Техобслуживание. Ремонт авто, техническое обслуживание и аналогичные вопросы – проблемы арендодателя. Вы всегда получаете транспорт только в рабочем качественном состоянии. Если арендуемый автомобиль вышел из строя, на время его ремонта предоставляется другая машина.

• Удобные условия: можно забронировать желаемую марку авто заранее; взять машину на сутки и намного больший срок; чем дольше срок аренды, тем выгоднее; вам предложат только новое авто 2015 – 16 годов в отличном техсостоянии.

• Свобода передвижения. На арендованном авто можно ездить по всей территории Украины, а вернуть машину в любом городе, где есть пункт проката.

• Большой выбор. Вы можете выбрать авто любого класса и назначения. Опель, Ситроен, Фольксваген, Мерседес, Мазда, Лексус, Киа, Хюндай, Хонда, Форд, Дэу, Шевролет, БМВ, Тойота, Ауди, Сузуки, Шкода, Рено, Пежо, Ниссан, Митсубиси – не полный перечень марок, представленных для проката.

• Дополнительные услуги. Салон машины для вас могут оборудовать GPS-навигатором, Wi-Fi-роутером или детским креслом. Вам предоставят все, что требуется для обеспечения комфортного передвижения.

• Особые преимущества для предприятий: платежи с НДС и списание транспортных услуг на расходы; возможность брать авто в аренду только на нужный сезон; оперативное обеспечение сотрудников транспортом; минимум ответственности (только франшиза по договору аренды); авто можно выкупить.

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