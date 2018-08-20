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Тепло и недорого: как легко обогреть частный дом?

В холодное время года владельцы «ячеек» в многоквартирных домах завидуют жителям загородных коттеджей, потому что последние имеют возможность самостоятельно регулировать комфортную температуру в помещении.

Однако, иногда отопление обходится очень дорого. Чтобы обеспечить тепло в доме и достаток в кошельке достаточно купить твердотопливный котел в Украине. Данное отопительное оборудование работает за счет сжигания качественного и второсортного сырья. Подготовьте дрова, уголь, пеллеты или агроотходы в большом количестве – и в вашем доме сохранится благоприятная погода.

Как купить твердотопливный котел в Украине?

  • • Приобрести продукт иностранного производства у посредников с большой переплатой. Вы получите отопительное оборудование высокого качества по заоблачной цене.

  • • Поддержать отечественного производителя и установить на объекте котел от компании «Вихлач», «Петлакс» или «Стропува». Производители предлагают гарантию 5 лет.

Посмотрите ассортимент продукции компании «Завод Котлов» - и вам не придется долго ломать голову над задачей «купить твердотопливный котел в Украине». Отопительное оборудование на складе готово к отгрузке на объект в день заказа. С нами вы забудете о долгом ожидании. 

Как отличить качественный котел?

Отказываясь от традиционных источников тепла, каждый домовладелец хотел бы сделать выбор в пользу проверенного и простого решения. Им готовы стать твердотопливные котлы отопления.

Главные признаки качественной продукции:

  • • Защита от деформации корпуса. Бытовые твердотопливные котлы изготовлены из котловой стали толщиной 4-6 мм. Они способны выдержать воздействие высоких температур.

  • • Длительная работа. За счет правильного распределения воздуха и принципа послойного сжигания котлы украинского производства поддерживают тепло до 72 часов.

  • • Экономный расход сырья. Поспешите купить твердотопливные котлы в Украине, чтобы сократить 30-50% расходов. Установка отопительного оборудования окупится за сезон.

  • • Длительная заводская гарантия. Каждый производитель подтверждает безопасную эксплуатацию. Он ликвидирует сбои в работе котла в течение 3-5 лет после установки.

До сих пор ужимаете себя в тратах зимой? Откладываете деньги на отопление дома с лета? Поспешите купить твердотопливный котел в Украине с европейской гарантией качества. Обещаем, что в вашем доме поселится тепло. 

Доверяй, но проверяй

Если вы до сих пор скептично относитесь к продукции украинского производства, компания «Завод твердотопливных Котлов» поможет вам развеять любые сомнения. Приходите в наш просторный шоу-рум, знакомьтесь с выставочными образцами и получайте ответы на свои вопросы. Менеджеры компании представят вам качественные модели украинского производства. Все котлы отличаются надежной сборкой и длительной заводской гарантией. Автоматизированное производство исключает «человеческий фактор» и возможный брак. Ждем по адресу: ул. Паисия Кайсарова, 7.

Наши услуги:

  • • бесплатные консультации;

  • • экскурсия по шоу-руму;

  • • расчет мощности котла;

  • • доставка и монтаж устройства;

  • • гарантийный ремонт котла.

Чтобы узнать побольше о качественной продукции made in Ukraine, посетите наш сайт. Менеджеры компании оказывают профильные консультации по электронной почте. Оставьте нам письмо на info@zavod-kotlov.com.ua.

Поспешите выбрать товар украинского производства уже сегодня, чтобы не мерзнуть завтра. Звоните нашим менеджерам по телефону: +38(050)5060100 или +38(067)9200100. 

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