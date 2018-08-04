Анекдоты недели - 161

- И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос! И как это понимать?!
- Очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за новый Сергей у Славика в телефоне.
***
- Знаешь, через пару лет я выйду на пенсию и наконец смогу закончить книгу, которую начал тридцать лет назад.
- Классно! А что ты читаешь?
***
Гадалка сказала, что мое будущее туманно, поэтому скоро надеюсь переехать в Лондон.
***
Сын-первоклассник возвращается домой из школы 1 сентября и кричит на родителей:
- Вы меня обманули!!! Вы всё врали!!!
- В чем дело, сынок?
- Вы говорили первый класс, а там даже не эконом. Кресла твердые, столы из ДСП, шведского стола нет, аниматорша одна.
***
Приехавшие из деревни папа и сын отправляются в театр на "Лебединое озеро". Балет в разгаре. Сын - папе:
- А чего они все на цыпочках?
- Не знаю, сынок. Лебедей много. Видать, весь двор загадили…
***
Придя в гости к Ире, Олег переживал по поводу дырки на носке. Но Олег успокоился, когда Ира начала есть шпроты руками.
***
- Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача.
- А микробы об этом знают?
***
- Твоя жена такая же очаровательная, как и раньше? - спрашивает один мужик другого.
- Да, только теперь это занимает у неё на два часа больше...
***
Из обсуждения на кулинарном форуме:
- Ты вот как печень готовишь?
- Я ее глажу и говорю ей, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.
***
Скандал в семье вегетарианцев.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с проростками киноа...
- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!
***
Жена - мужу:
- Как мы отметим десятилетие нашей свадьбы?
- Минутой молчания.
***
- Моня, давай выпьем за тех, кого с нами нет...
- Ага, Изя, и таки побыстрее... пока их нет!
***
- Скажи, Светка, в тебе есть ну хоть что-то хорошее?
- Аппетит у меня хороший...
Увидел в магазине газировку «Буратино». Дай, думаю, попробую вкус детства.
И взял «Жигулевского»....
После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал пугать коньяк....
Как показали последние события, предпоследние были лучше......
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.
Он плакал... Еле успокоила!...
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....