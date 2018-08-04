Анекдоты недели - 161 Задержанный пьяный водитель притворился испытателем беспилотного автомобиля...

- И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос! И как это понимать?!

- Очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за новый Сергей у Славика в телефоне.

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- Знаешь, через пару лет я выйду на пенсию и наконец смогу закончить книгу, которую начал тридцать лет назад.

- Классно! А что ты читаешь?

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Гадалка сказала, что мое будущее туманно, поэтому скоро надеюсь переехать в Лондон.

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Сын-первоклассник возвращается домой из школы 1 сентября и кричит на родителей:

- Вы меня обманули!!! Вы всё врали!!!

- В чем дело, сынок?

- Вы говорили первый класс, а там даже не эконом. Кресла твердые, столы из ДСП, шведского стола нет, аниматорша одна.

***

Приехавшие из деревни папа и сын отправляются в театр на "Лебединое озеро". Балет в разгаре. Сын - папе:

- А чего они все на цыпочках?

- Не знаю, сынок. Лебедей много. Видать, весь двор загадили…

***

Придя в гости к Ире, Олег переживал по поводу дырки на носке. Но Олег успокоился, когда Ира начала есть шпроты руками.

***

- Где ваши бахилы?!

- Я знакомый главврача.

- А микробы об этом знают?

***

- Твоя жена такая же очаровательная, как и раньше? - спрашивает один мужик другого.

- Да, только теперь это занимает у неё на два часа больше...

***

Из обсуждения на кулинарном форуме:

- Ты вот как печень готовишь?

- Я ее глажу и говорю ей, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

***

Скандал в семье вегетарианцев.

- Ты что такое мне приготовила?!

- Это очень полезный салат с проростками киноа...

- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!

***

Жена - мужу:

- Как мы отметим десятилетие нашей свадьбы?

- Минутой молчания.

***

- Моня, давай выпьем за тех, кого с нами нет...

- Ага, Изя, и таки побыстрее... пока их нет!

***

- Скажи, Светка, в тебе есть ну хоть что-то хорошее?

- Аппетит у меня хороший...