Телевизор с WiFi: особенности, возможности, преимущества Почему сегодня популярно Smart TV? Как оно работает? Какие возможности перед владельцем раскрывает телевизор, подключенный через WiFi роутер к сети Интернет? Как выгодно приобрести телевизор с вай-фай?

Нынче все больше людей хотят приобрести не просто современный ЖК или LED-телевизор с широкой диагональю, а «умную» технику, позволяющую с комфортом пользоваться безграничными ресурсами Интернета.

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Что такое Смарт ТВ с вай-фай?

WiFi роутер с Интернетом и телевизор – это уже не роскошь, а минимальный набор техники, имеющийся практически в каждом доме. Поэтому не удивительно, что ТВ объединили с Интернетом.

WiFi роутер позволяет без кабеля подключаться с телевизора к Интернету за счет того, что в Смарт ТВ встраивают микрокомпьютер и вай-фай адаптер. Это просто «комбо» для шикарного досуга, масса развлекательных сервисов с фильмами супер качества, а кроме ТВ-программ «умный» телевизор позволяет через микрофон и веб-камеру общаться с друзьями через скайп и социальные сети.

Типы Smart TV

Есть два вида Смарт телевизоров с вай-фай:

с встроенным WiFi адаптером. Более простой в эксплуатации и практичный вариант; с наружным модулем беспроводной сети. Это ТВ для которых нужно дополнительно приобретать модуль беспроводной связи и включать в USB-порт.

Как работает «умный» телевизор?

Чтобы воспользоваться широкими привилегиями Smart TV с WiFi адаптером, необходимо иметь домашнюю сеть, и лучше всего с общедоступным беспроводным роутером. Вай-фай – это точка доступа, которая через пароль раздает всем устройствам, подключенным к ней, Интернет, получаемый ею от всемирной сети.

Если в доме нет роутера, домашняя сеть создается и через ноутбук. Когда сеть в наличии, к ней подключают «умный» ТВ. Вы можете сделать это самостоятельно по прилагаемой инструкции, пригласить специалиста из магазина бытовой техники, либо воспользоваться нашими советами.

Включите телевизор. Найдите в настройках раздел «сеть». Войдите в нее и выберите «пуск». Телевизор покажет, какие сети он «видит» вокруг. Из списка выберите свой роутер и нажмите «подключить». Если запросит, нужно ввести пароль вашего роутера.

В разных моделях телевизора названия разделов в меню несколько различаются, но так как принцип прост, интуитивно вы поймете, как выбрать правильный путь в настройках. После этого вы сможете пользоваться своим телевизором, как компьютером, с удобным большим экраном.

Управляют «умным» ТВ так же просто, как и обычным – с помощью пульта (некоторые модели укомплектовываются пультами с более широким фукционалом). Важно только помнить, что для этого требуется обладание высокоскоростным Интернетом.

Еще одно преимущество Smart TV – возможность управлять им при помощи смартфона. Если оба устройства поддерживают функцию Direct WiFi, то закачав бесплатно любое спецприложение (например, Smart TV Remote) из Play Market, вы свяжете телефон и телевизор.

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