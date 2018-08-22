Болит и немеет бедро: симптомы, причины, лечение Если проснувшись, устав от сидящей позы или долго походив, вы чувствуете онемение или боль в ноге от бедра до колена, это может говорить о межпозвоночной грыже. Однако дополнительные симптомы и диагнозы включает и много других болезней.

Чаще всего болит или немеет бедренная часть спереди, редко проблемы касаются внутренней, внешней и задней стороны нижней конечности. Если при этом болит поясница, пах или ягодица, значит, речь идет о межпозвоночной грыже, которая составляет 90 % всех обращений к специалистам.

В оставшихся 10 % боль в ноге выше колена результат таких заболеваний: дисковой грыжи, радикулита, невралгии, ишиаса, туннельных синдромов, стеноза канала позвоночника. Этот диагноз позволяют подтвердить МРТ поясничного отдела, рентген позвоночника, КТ и нейромиография. При таком диагнозе болевые ощущения нарастают при нагрузках.

Чтобы исключить иные причины с аналогичными симптомами проводится дифференциальная диагностика, выясняется, не было ли травм, переохлаждений и т. д. Чтобы поставить диагноз, рекомендуется сделать общий анализ крови и мочи, биохимию крови, УЗИ внутренних органов, щитовидки и сосудов нижних конечностей, МРТ головного мозга, онкомаркеры и т. д.

Аналогичные симптомы сопровождают варикоз и иные проблемы с сосудами, мозговые опухоли, диабет, склероз, инсульт, интоксикации от долгого потребления алкоголя или медпрепаратов, могут быть результатом болезней щитовидки и даже следствием психических заболеваний.

Лечение больного бедра

Способов возвращения чувствительности ноге множество, однако использовать их нужно только по назначению врача после постановки диагноза. Важно знать, если вы обратитесь к специалисту вовремя, результат лечения обязательно будет позитивным.

А вот пренебрежение к онемению в течении долгих месяцев приведет к атрофии корешка нерва и тогда процесс останется не обратимым. Без помощи врача небольшие проблемы превратятся в сильную боль, нога станет слабой, из-за переноса веса на вторую ногу появится хромота и искривление позвоночника, а в завершении – депрессия.

Если поражен позвоночник, назначается его коррекция, воспалительные процессы снимаются диклофенаком, нимесилом, ксевокамом, мелоксикамом и другими противовоспалительными средствами, а также ноотропами, витаминами B и миорелаксантами.

Затем назначаются лечебные восстанавливающие упражнения, они оптимизируют движение и возвращают к норме пораженную ногу. Помните: чем раньше вы начнете лечиться, тем быстрее и дешевле вам обойдется восстановление.

Информация взята с сайта Клиники доктора Игнатьева, на котором вы сможете получить профессиональную консультацию.

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