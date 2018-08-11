Анекдоты недели - 162 У коней - кобылы. У быков - телки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!

Самая вредная работа у политиков. Столько вреда не приносит никто.

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У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, уютная квартира, красивый город и шикарно подобранные антидепрессанты…

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В здании НБУ возник пожар.

По данным спасатилей, возгорание произошло из-за сильного трения между резко поднимающимся долларом и опускающейся гривной.

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- Запомните. Никогда не ходите за хлебом в супермаркет.

- Почему? Там же дешевле, чем в небольших продуктовых.

- Знаю. Там все дешевле: и колбасы, и рыба, и икра, и фрукты, и вино, и все, что нахапал в тележку, пока искал хлеб.

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Вчера, казалось, набралась уму-разуму. Сегодня проснулась - ан нет, просто набралась.

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Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, постоянно целует, балует и лелеет, то, скорее всего, ты - шпиц.

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На свадьбе жених решил, что за такие деньги лучше выкупить брата из тюрьмы, чем невесту.

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Из всего прогноза синоптиков совпало только "завтра ожидается".

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Жена мужу:

- Пора, наверное, убраться в квартире. Где у нас пылесос?

- Иди вот по этой тропинке...

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- Ваш кофе. Специально из Южной Америки!

Посетитель:

- Ах, вот, оказывается, где вы были!

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- Какая у вас необыкновенная кружка! Она что, из глины?

- Нет, это простая офисная мужская кружка из прозрачного стекла.

***

- И как ты расходуешь свою зарплату?

- 40% - на еду, 30% - на коммуналку, 30% - на одежду, 20% - на развлечения и непредвиденные расходы.

- Но это же в сумме получается 120%!

- В том-то и проблема...

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- Почему ты так волнуешься? ...

- Жена ушла без зонтика, а на улице - дождь!

- Не беспокойся, она укроется в каком-нибудь магазине...

- Вот этого я и боюсь!...

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Два алкаша распивают:

- Почему ты, когда пьёшь, закрываешь глаза?

- Доктор посоветовал, чтобы в стакан не заглядывал.

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Одессит навещает друга перед операцией:

- Значит так, слушай сюда: санитаркам по 10$, хирургу - 200, анестезиологу - 500.

- Я дико удивляюсь. Анестезиологу - 500? Только за уснуть?!

- Заснуть можно и за 10. Остальные - за проснуться.