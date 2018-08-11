Анекдоты недели - 162

Самая вредная работа у политиков. Столько вреда не приносит никто.
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У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, уютная квартира, красивый город и шикарно подобранные антидепрессанты…
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В здании НБУ возник пожар.
По данным спасатилей, возгорание произошло из-за сильного трения между резко поднимающимся долларом и опускающейся гривной.
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- Запомните. Никогда не ходите за хлебом в супермаркет.
- Почему? Там же дешевле, чем в небольших продуктовых.
- Знаю. Там все дешевле: и колбасы, и рыба, и икра, и фрукты, и вино, и все, что нахапал в тележку, пока искал хлеб.
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Вчера, казалось, набралась уму-разуму. Сегодня проснулась - ан нет, просто набралась.
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Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, постоянно целует, балует и лелеет, то, скорее всего, ты - шпиц.
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На свадьбе жених решил, что за такие деньги лучше выкупить брата из тюрьмы, чем невесту.
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Из всего прогноза синоптиков совпало только "завтра ожидается".
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Жена мужу:
- Пора, наверное, убраться в квартире. Где у нас пылесос?
- Иди вот по этой тропинке...
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- Ваш кофе. Специально из Южной Америки!
Посетитель:
- Ах, вот, оказывается, где вы были!
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- Какая у вас необыкновенная кружка! Она что, из глины?
- Нет, это простая офисная мужская кружка из прозрачного стекла.
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- И как ты расходуешь свою зарплату?
- 40% - на еду, 30% - на коммуналку, 30% - на одежду, 20% - на развлечения и непредвиденные расходы.
- Но это же в сумме получается 120%!
- В том-то и проблема...
***
- Почему ты так волнуешься? ...
- Жена ушла без зонтика, а на улице - дождь!
- Не беспокойся, она укроется в каком-нибудь магазине...
- Вот этого я и боюсь!...
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Два алкаша распивают:
- Почему ты, когда пьёшь, закрываешь глаза?
- Доктор посоветовал, чтобы в стакан не заглядывал.
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Одессит навещает друга перед операцией:
- Значит так, слушай сюда: санитаркам по 10$, хирургу - 200, анестезиологу - 500.
- Я дико удивляюсь. Анестезиологу - 500? Только за уснуть?!
- Заснуть можно и за 10. Остальные - за проснуться.
Задержанный пьяный водитель притворился испытателем беспилотного автомобиля......
Увидел в магазине газировку «Буратино». Дай, думаю, попробую вкус детства.
И взял «Жигулевского»....
После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал пугать коньяк....
Как показали последние события, предпоследние были лучше......
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.
Он плакал... Еле успокоила!...