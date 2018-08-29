Экокатастрофа в Армянске, новые подробности Две недели назад в оккупированном Крыму произошел выброс химического вещества в атмосферу – вероятно, сернистого ангидрида, который при взаимодействии с водой образует сернистую кислоту. "Власти" Крыма начали эвакуацию из Армянска всех детей и обвинили в случившемся Киев, который в 2014 году перекрыл Северо-Крымский канал. Минобороны Украины утверждает, что инцидент произошел из-за учений российских военных, которые повредили объекты химического производства.

Что случилось?

23 августа в Армянске на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. В СМИ информация об инциденте появилась только через несколько дней. 25 августа крымское издание "Примечания" написало, что металлические предметы в Армянске покрылись "странной липкой ржавчиной".

Спустя два дня местное агентство "Крыминформ" сообщило, что жители города жалуются на маслянистый налет желтоватого оттенка на крышах домов и металлических предметах в квартирах, а также на ухудшение самочувствия. На следующий день "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что выброс произошел на заводе "Крымский титан". В 2015 году этот завод был переименован в Ukrainian Chemical Products, его владелец – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

По факту выброса вредных веществ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 274 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами).

Несмотря на рост обращений в больницы Армянска, Аксенов утверждал, что выброс не угрожает здоровью граждан. 4 сентября он сообщил, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида "впервые превысила норму", и объявил об эвакуации всех детей из города. Завод решили остановить на две недели.

"Четко и ясно заявляю: жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения ЧС нет. Однако в предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного возраста и дошкольного возраста – с мамами, – отправить отдыхать в наши крымские санатории", – написал Аксенов.

Химик-токсиколог, кандидат фармацевтических наук Зофия Кубрак в комментарии изданию "ГОРДОН" отметила, что сернистый ангидрид при взаимодействии с водой может образовать серную кислоту (вероятно, она имела в виду сернистую кислоту).

"В воздухе всегда есть вода. Если набегут облака, дождь пойдет с содержанием серной кислоты. Если человек попадет под такой дождь, он получит ожоги. Их тяжесть будет зависеть от концентрации кислоты. Поэтому чем ближе к источнику загрязнения, тем опаснее", – подчеркнула Кубрак.

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш подтвердил, что газоанализаторы на подконтрольной Киеву территории показывают наличие в воздухе сернистого ангидрида.

Утром 7 сентября крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров рассказал "Крым.Реалии", что из-за кислотных выбросов в Армянске сильно пострадали огороды и виноградники.

"Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев", – добавил он.

В чем причина инцидента?

"Власти" Крыма утверждают, что выброс произошел из-за испарения химических веществ из кислотонакопителя завода.

"Выпадению вещества способствовали продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе", – сообщил "вице-премьер" Крыма Игорь Михайличенко.

Аксенов причиной инцидента назвал "водную блокаду" со стороны Украины. Вероятно, он имел в виду прекращение Киевом подачи воды через Северо-Крымский канал.

"Все знают, что главной причиной ситуации в Армянске стала водная блокада со стороны Украины, которая сама по себе является актом терроризма", – написал Аксенов в Facebook.

Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев утверждает, что проблемы начались из-за нарушения технологического режима завода.

"Это связано с тем, что воду, которую он брал для технологического процесса, брал из скважин, и, по пока не подтвержденной информации, пошла вода из этих скважин соленая", – сказал чиновник, добавив, что по состоянию на вечер 5 сентября выбросы продолжаются.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической ситуации в Крыму произошло из-за действий российских военных, которые 13–19 августа проводили учебные стрельбы в районах отстойников отходов химического производства.

"Вследствие попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма", – заявил 5 сентября представитель пресс-центра Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Такая же версия встречается и в местных группах в соцсетях.

"Вояки бахнули во время учений и попали в наш кислотонакопитель. Попал снаряд – и п...здец. Благодарим, суки. Облако ушло, и все будет за...бись, надеюсь. Хотели скрыть, но не вышло. Слава богу, разрешилось", – написала 5 сентября администрация паблика "Жизнь села Перекоп" (населенный пункт рядом с Армянском).

6 сентября спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента призвал международные организации, "в первую очередь экологов и других международных партнеров", направить мониторинговую миссию в Крым.

"Если мониторинговая комиссия не будет допущена в оккупированный Крым, я считаю, что мы как Верховная Рада Украины должны признать, что эта катастрофа – еще один факт химической атаки (Великобритания обвиняла Россию в химической атаке после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери), осуществляемой российскими оккупантами в Крыму, которая также направлена против украинских граждан", – сказал Парубий.

Жители Херсонской области о негативных последствиях выброса рассказывали еще 4 сентября. "Мы еще в первый день ничего не знали о выбросах в Армянске. Но люди начали чихать, у некоторых появилась странная сыпь. Растения на полях и листья на деревьях покрылись ржавчиной, начали опадать", – сообщили в поселковом совете Каланчака "Обозревателю".

Госпогранслужба Украины выдала средства спецзащиты пограничникам на админгранице с Крымом. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что необходимости в эвакуации людей пока нет.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров предположил в Facebook, что под предлогом экологической катастрофы Россия попытается "разжалобить" Украину и международное сообщество и добиться восстановления подачи днепровской воды в Крым.

"Не углубляясь в обсуждение российской позиции, отметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода "Крымский титан" является деоккупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода", – добавил Чубаров, который также выступил за созыв Совета нацбезопасности и обороны Украины из-за ситуации в Армянске.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что обратилась к исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и региональному представителю европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику с призывом "присоединиться к совместной борьбе за возобновление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду".

Вечером 6 сентября Украина закрыла пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом и приостановила учебный процесс в школах "в зоне возможного поражения", а президент Петр Порошенко поручил пригласить детей из Армянска на оздоровление в Херсонскую область.

Источник: gordonua.com