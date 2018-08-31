Министры обороны Британии и Украины прокомментировали заявление РФ о сбитом Боинге

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал выводы РФ о катастрофе МН17 очередной дезинформацией. Он отметил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке на самолет Боинг.

"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон, прокомментировав новые "доказательства" РФ.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что заявление Минобороны РФ – ложь, с помощью которой оно хочет обострить ситуацию.

"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - сказал Полторак.

Напомним, Минобороны России заявило, что Боинг-777 Малайзийских авиалийний якобы сбили ракетой, принадлежащей Украине. Также в российском ведомстве заявили, что перехватили разговор украинских военнослужащих, который якобы подтверждает причастность Украины к крушению малайзийского Боинга.

Как известно, в сентябре 2018 года будет объявлена дата создания суда по делу о крушении рейса МН17. Это произойдет во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, на которой лидеры стран встретятся со следственной группой.

Напомним, в мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который был доставлен на юго-восток Украины с 53 зенитной ракетной бригады под Курском.

Позже Нидерланды признали Украину невиновной в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. В конце июня страны Евросоюза призвали Россию признать ответственность за крушение MH17.

В Минобороны РФ опровергали эти данные, добавив, что выводы были сделаны на основе фотографий из соцсетей. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Кремле не будут признавать итоги расследования, так как они сделаны без участия представителей России.

Источник: "Корреспондент"