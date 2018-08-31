Уже в среду, 19 сентября, по всей территории Украины воздух прогреется до +25-27 градусов. Дождей нигде не предвидится, но возможна небольшая облачность.

В четверг, 20 сентября, на юге страны станет еще теплее, местами будет +28-29 градусов. Все так же сухо и солнечно по всей Украине.

В пятницу, 21 сентября, погода буде схожей с предыдущими двумя днями. Все так же прогнозируют тепло, солнечно и сухо. Облаков будет мало, а воздух все так же прогреется до +25-27 градусов.

В субботу, 22 сентября, по прогнозам синоптиков, в Украину с запада уже придут осенние дожди и прохладный фронт. Он-то и начнет выгонять бабья лето. Так, в субботу в западных регионах прогнозируют дожди, температура воздуха там понизится до + 21-24 градусов. На остальной территории все так же сухо и солнечно, до +25-27 градусов.

А вот уже в воскресенье, 23 сентября, в Украину придет осень. Синоптики предупредили о резком перепаде температуры: там, где в субботу было +25, в воскресенье будет всего +15-17. Дожди продвинутся дальше в центр, на север и восток Украины, неся холодный воздух. А на западе страны, хоть и будет солнечно, но все же по-осеннему прохладно – днем будет всего до +17, а ночью температура опустится местами всего до +5 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.

Источник: "Сегодня"