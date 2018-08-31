Инновационные продукты Apple: MacBook 12 и AirPods Wireless Всемирно известный американский бренд Apple выпускает широкий ассортимент повсеместно популярных элитных гаджетов. Рассмотрим в этом обзоре последние модели ноутбуков и беспроводные наушники.

Бюджетный ноутбук MacBook 12

Линейки ноутбуков марки MacBook рассчитаны на студентов и рядовых пользователей. Что сделало эти гаджеты самыми продаваемыми среди всех американских брендов. Усовершенствованная последняя версия MacBook 12 – легкий и мобильный полноцветный ультрабук.

Среди его особенностей шикарный Retina-дисплей с 12-дюймовым экраном (разрешение 2304х1440), обеспечивающий четкое яркое изображение с широким обзором. Гаджет имеет тонкий алюминиевый корпус золотого (Gold), розового (Rose Gold), серебристого (Silver) и серого (Space Gray) цветов.

Предлагаются модели MacBook: 12, Air, Custom и Pro с размерами 3,6х13,2х280х196 мм и весом всего 0,92 кг имеют процессор Intel Core MIntel Core i5 и оперативную память 8 ГБ, жесткий диск на 256 или 512 ГБ и интегрированную видеопамять.

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Беспроводные наушники Apple AirPods Wireless

Наушники от Эппл – это всегда масса преимуществ. Они имеют отличное качество звука, с Эирподс удобно заниматься спортом (бегать и тренироваться в зале), наушники не выпадают из ушей, обеспечивая приятный комфорт.

Вы можете положить телефон на подоконник и даже в шкаф в раздевалке, музыка, входящие звонки и звуковые сообщения гарнитура получит через Bluetooth-соединение и передаст вам. Наушники могут работать 5 часов без дозарядки.

Они очень легкие, каждый всего по 4 г, а чехол весит – 38 г. Единственный минус Apple AirPods с размерами 16,5х18,0х40,5 мм возможность потери, поэтому послушав музыку, девайс нужно прятать в фирменный кейс.

AirPods просто подключаются и легко настраиваются через Bluetooth, причем каждый наушник можно подстроить под левое и правое ухо отдельно. С первого подключения девайс синхронизируется со всеми остальными устройствами бренда Apple (iPad, MacBook и т. д.).

Очень удобно, что AirPods можно использовать как гарнитуру к смартфону и моментально отвечать на звонок. В каждом из них есть минимикрофон, который автоматически подключится, когда вы ответите на вызов.

Наушники продаются и хранятся в фирменном чехле, выполняющем функции зарядного устройства. 15 минут зарядки обеспечивают 3 часа непрерывной работы гарнитуры, то есть наушники можно зарядить на ходу и снова слушать.

Сенсоры в девайсе определяют, в ухе наушник или нет, вытаскиваете его, музыка останавливается, вставляете на место, снова воспроизводится. Управляется гарнитура двойным касанием, а также она позволяет прибегнуть к помощи Siri для регулировки громкости.

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