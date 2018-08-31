Правда и вымысел о лазерной эпиляции: невероятно, но факт! ® Удаление нежелательных волос с помощью лазера - распространенная услуга, которую предоставляют сегодня почти во всех салонах красоты, однако далеко не каждая женщина владеет о ней полной информацией.

Попробуем разобраться, какие стереотипы и вымыслы ходят в народе о лазерной эпиляции и что на самом деле представляет собой эта процедура. А поможет нам в этом Медицинский центр Мед Сити в Киеве, подробнее о котором можно узнать, посетив сайт клиники. Итак, поехали!

Лазерная эпиляция - это невыносимо больно

Распространенный миф о боли во время обработки поверхности кожи лазером не имеет реальных оснований. Некоторые женщины с “забритым” жестким темным волосом в момент обработки лазером участка кожи действительно ощущают дискомфорт, который длится 1-2 секунды. Для сравнения: эпилятор или шугаринг причиняют боли на 20% больше.

Иногда клиенты сравнивают ощущения от разных аппаратов и приходят к выводу, что разное лазерное оборудование отличается по степени дискомфорта. Скорее всего, это связано не с маркой аппарата, а с тем, как специалист подобрал мощность лазера для конкретного случая. Мощность, которую выставляют для разных зон и разного типа волос, отличается. Соответственно, чувствительность во время процедуры тоже будет разной.

Лазерная эпиляция - это очень дорого

В сравнении с затратами на покупку бритвенного станка, сумма может показаться большой, но если разделить ее на количество лет (!), которые можно провести с гладкой и красивой кожей, не прибегая к другим методам эпиляции, получается, что процедура очень даже выгодная.

Узнать цены на лазерную эпиляцию можно заранее, чтобы спланировать сеансы, которых обычно требуется несколько. Частная клиника лазерной медицины и хирургии, в отличие от салонов красоты, располагает более современными и эффективными аппаратами, позволяющими избавиться от всех нежелательных волос в определенной зоне тела всего за 5-8 сеансов. Результат (при условии, что клиентка не проходит поддерживающие процедуры) длится 6-7 лет, затем рост волос восстанавливается.

С родимыми пятнами ложиться под лазер нельзя

Еще один миф. Во время эпиляции лазером родинки и папилломы не попадают под действие лазерного луча, поскольку специалист обходит их при обработке поверхности кожи.

“Лазер не приводит к перерождению родинок и никак им не вредит. Если родинки - это единственная причина, из-за которой вы отказываетесь от лазерной эпиляции, не бойтесь! Смело записывайтесь на процедуру, вреда она вам не причинит”, - заверили специалисты клиники Мед Сити.

В самом деле, лазерная эпиляция сегодня - самый эффективный метод избавления от нежелательных волос на теле. Он безболезненный, безопасный и длительный по сроку действия. Главное, доверить свое тело клинике с хорошими отзывами и квалифицированному специалисту. Остальное уже, как говорится, дело техники!