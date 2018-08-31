Мир

admin
admin
Сегодня 14:5627

Правда и вымысел о лазерной эпиляции: невероятно, но факт! ®

Удаление нежелательных волос с помощью лазера - распространенная услуга, которую предоставляют сегодня почти во всех салонах красоты, однако далеко не каждая женщина владеет о ней полной информацией.

Попробуем разобраться, какие стереотипы и вымыслы ходят в народе о лазерной эпиляции и что на самом деле представляет собой эта процедура. А поможет нам в этом Медицинский центр Мед Сити в Киеве, подробнее о котором можно узнать, посетив сайт клиники. Итак, поехали!

Лазерная эпиляция - это невыносимо больно

Распространенный миф о боли во время обработки поверхности кожи лазером не имеет реальных оснований. Некоторые женщины с “забритым” жестким темным волосом в момент обработки лазером участка кожи действительно ощущают дискомфорт, который длится 1-2 секунды. Для сравнения: эпилятор или шугаринг причиняют боли на 20% больше. 

Иногда клиенты сравнивают ощущения от разных аппаратов и приходят к выводу, что разное лазерное оборудование отличается по степени дискомфорта. Скорее всего, это связано не с маркой аппарата, а с тем, как специалист подобрал мощность лазера для конкретного случая. Мощность, которую выставляют для разных зон и разного типа волос, отличается. Соответственно, чувствительность во время процедуры тоже будет разной.

Лазерная эпиляция - это очень дорого

В сравнении с затратами на покупку бритвенного станка, сумма может показаться большой, но если разделить ее на количество лет (!), которые можно провести с гладкой и красивой кожей, не прибегая к другим методам эпиляции, получается, что процедура очень даже выгодная. 

Узнать цены на лазерную эпиляцию можно заранее, чтобы спланировать сеансы, которых обычно требуется несколько. Частная клиника лазерной медицины и хирургии, в отличие от салонов красоты, располагает более современными и эффективными аппаратами, позволяющими избавиться от всех нежелательных волос в определенной зоне тела всего за 5-8 сеансов. Результат (при условии, что клиентка не проходит поддерживающие процедуры) длится 6-7 лет, затем рост волос восстанавливается.

С родимыми пятнами ложиться под лазер нельзя

Еще один миф. Во время эпиляции лазером родинки и папилломы не попадают под действие лазерного луча, поскольку специалист обходит их при обработке поверхности кожи. 

“Лазер не приводит к перерождению родинок и никак им не вредит. Если родинки - это единственная причина, из-за которой вы отказываетесь от лазерной эпиляции, не бойтесь! Смело записывайтесь на процедуру, вреда она вам не причинит”, - заверили специалисты клиники Мед Сити.

В самом деле, лазерная эпиляция сегодня - самый эффективный метод избавления от нежелательных волос на теле. Он безболезненный, безопасный и длительный по сроку действия. Главное, доверить свое тело клинике с хорошими отзывами и квалифицированному специалисту. Остальное уже, как говорится, дело техники! 

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.