В Украине могут запретить экзотические имена "Кукла, Космос, Янукович". В Украине хотят запретить называть детей экзотическими именами.

Нардепам предлагается законодательно запретить в Украине называть новорожденных детей экзотическими именами. Для этого народные депутаты намерены ввести специальную "именную" цензуру.

Соответствующие изменения содержит законопроект №9092, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В законопроекте предусмотрен соответствующие запреты на:

Имена, состоящее из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней и аббревиатур;

Содержащее одновременно буквы, символы и (или) цифры;

Содержащие нецензурную лексику или оскорбляющие общественную мораль.

Инициативу автор документа объясняет требованиями Конвенции о правах детей и международной практикой. Подобного рода ограничения существуют в Румынии и Новой Зеландии.

В предыдущие годы в Украине были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер и Космос, Кукла, Мерседес, Аллейная, Княгиня, Израиль, Милорд,Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и другие.

Определять соответствие имени новым правилам, по задумке автора, должны будут ЗАГСы на местах. Впрочем, за родителями сохранят право оспорить отказ чиновников в суде.

Источник: strana.ua