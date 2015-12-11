В Украине могут запретить экзотические имена

Нардепам предлагается законодательно запретить в Украине называть новорожденных детей экзотическими именами. Для этого народные депутаты намерены ввести специальную "именную" цензуру.
Соответствующие изменения содержит законопроект №9092, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.
В законопроекте предусмотрен соответствующие запреты на:
Имена, состоящее из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней и аббревиатур;
Содержащее одновременно буквы, символы и (или) цифры;
Содержащие нецензурную лексику или оскорбляющие общественную мораль.
Инициативу автор документа объясняет требованиями Конвенции о правах детей и международной практикой. Подобного рода ограничения существуют в Румынии и Новой Зеландии.
В предыдущие годы в Украине были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер и Космос, Кукла, Мерседес, Аллейная, Княгиня, Израиль, Милорд,Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и другие.
Определять соответствие имени новым правилам, по задумке автора, должны будут ЗАГСы на местах. Впрочем, за родителями сохранят право оспорить отказ чиновников в суде.
Источник: strana.ua
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