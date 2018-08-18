Анекдоты недели - 163

Муж и жена разгадывают кроссворд.
- Дорогой, ты не помнишь, как называется прибор для обнаружения скрытой электропроводки?
- Перфоратор...
***
- Что-то у тебя нездоровый вид.
- Я начал вести здоровый образ жизни!
***
В Одессе:
- Рабинович, одолжите 100 гривен?
- Хорошо, а у кого?
***
Вчера видел продуманную драку: дрались прямо у входа в травмопункт.
***
На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови - и не прогадал.
***
- Ты вообще с головой дружишь?!
- Более того - мы спим вместе!
***
- Что сказала обнаженная Венера Милосская скульптору, который ее лепил?
- "Только без рук"!
***
Идет общение по поводу различных диет и плiанов питания.
- Я знаю только два вида мяса, в которых нет антибиотиков и гормонов роста...
- Динозаврятина и мамонтятина?
***
Маленькие хитрости.
Если к вам приехало много гостей и вы не знаете, куда положить их спать, купите побольше водки - сами улягутся!
***
- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
- Это лицо.
***
Предложили выпить? Вежливо откажись, но выпей!
***
— Давно машину водите?
— С трех лет.
— Это как?
— Ну, на веревочке.
***
- Почему у тебя по всем предметам двойки, кроме географии?
- По географии еще не вызывали...
***
- Извините, я опоздал на выборы. Где я могу узнать, за кого я проголосовал?
***
Литр водки гарантированно снимает стресс с тебя и надевает его на окружающих.
***
Выпила на ночь валерьянки — всю ночь снились поцелуи с каким-то усатым мужиком… В следующий раз перед приемом валерьянки выкину нафиг кошку из спальни.
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Скоро алкоголь так сильно подорожает, что только состоятельный человек сможет себе позволить валяться пьяным возле вокзала.
***
Вчера на улице найден бездомный кот! Рыжий, ласковый. Котик мёрзнет и голодает! Вот номер его банковской карты...
У коней - кобылы. У быков - телки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!...
Задержанный пьяный водитель притворился испытателем беспилотного автомобиля......
Увидел в магазине газировку «Буратино». Дай, думаю, попробую вкус детства.
И взял «Жигулевского»....
После того как матерные слова стали заменять в печати звездочками, меня начал пугать коньяк....
Как показали последние события, предпоследние были лучше......