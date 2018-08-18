Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 163

Мне часто в детстве говорили, что я очень добрая и милая девочка… В общем… сглазили, сволочи…

Муж и жена разгадывают кроссворд.

- Дорогой, ты не помнишь, как называется прибор для обнаружения скрытой электропроводки?

- Перфоратор...

***

- Что-то у тебя нездоровый вид.

- Я начал вести здоровый образ жизни!

***

В Одессе:

- Рабинович, одолжите 100 гривен?

- Хорошо, а у кого?

***

Вчера видел продуманную драку: дрались прямо у входа в травмопункт.

***

На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови - и не прогадал.

***

 - Ты вообще с головой дружишь?!

- Более того - мы спим вместе!

***

- Что сказала обнаженная Венера Милосская скульп­тору, который ее лепил?

- "Только без рук"!

***

Идет общение по поводу различных диет и плiанов питания.

- Я знаю только два вида мяса, в которых нет антибиотиков и гормонов роста...

- Динозаврятина и мамонтятина?

***

Маленькие хитрости.

Если к вам приехало много гостей и вы не знаете, куда положить их спать, купите побольше водки - сами улягутся!

***

- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.

- Это лицо.

***

Предложили выпить? Вежливо откажись, но выпей!

***

— Давно машину водите?
— С трех лет.
— Это как?
— Ну, на веревочке.

***

- Почему у тебя по всем предметам двойки, кроме географии? 
- По географии еще не вызывали...

***

- Извините, я опоздал на выборы. Где я могу узнать, за кого я проголосовал?

***

Литр водки гарантированно снимает стресс с тебя и надевает его на окружающих.

***

Выпила на ночь валерьянки — всю ночь снились поцелуи с каким-то усатым мужиком… В следующий раз перед приемом валерьянки выкину нафиг кошку из спальни.

***

Скоро алкоголь так сильно подорожает, что только состоятельный человек сможет себе позволить валяться пьяным возле вокзала.

***

Вчера на улице найден бездомный кот! Рыжий, ласковый. Котик мёрзнет и голодает! Вот номер его банковской карты...

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