Идеи оригинальных подарков Надоели банальные носки-бритвы, кремы-шампуни? Мы расскажем об оригинальных подарках, которые порадуют не только ваших близких, но и сотрудников по работе. Пора узнать, что такое холдер для документов, планнинг, скретч-постер и другие новинки!

Хотите подарить близкому человеку что-то оригинальное? А может, презент нужен для коллеги по работе или руководителя и личные вещи вовсе не уместны? Предлагаем идеи подарков, которые будут уместны как на Новый год, так и на День рождения, профессиональный праздник и свадьбу.

Подарки с «изюминкой»

Чтобы вам не думать, где купить сувенир, сразу же подсказываем: все оригинальные подарки украинцы могут купить на сайте chickenart.com.ua. А киевляне забирают свои покупки в стационарном магазине в ТЦ «Метроград» или заказывают доставку всего за 30 грн.

Итак, идеи отличных подарков:

1) современные аксессуары. В зависимости от финансовых возможностей выбирайте кошельки и портмоне, чехлы для мобильников и косметички из кожи или ткани;

2) обложки для паспортов. Обложки на паспорт из кожи, силикона или винила, с индивидуальными рисунками и узорами приятный подарок, когда молодой человек получает паспорт или меняет свой статус;

3) стильная канцелярия. Для предпринимателей и преподавателей, бухгалтеров и иных представителей умственного труда идеальные подарки – это ежедневники с датами и без, планнинги (рабочие календари), блокноты, записные книжки, ручки и другие канцтовары;

4) холдеры для документов. Отдельно стоит выделить такой новый аксессуар, как холдер для документов от Chicken-Art. Папки и чехлы в виде небольших сумок на кнопках или молниях с ручкой через плечо очень удобны для хранения и транспортировки документов.

Такие сумки еще называют тревел-кейс, так как с ними очень удобно путешествовать и не переживать о потере паспорта, билетов и других важных документов. ПАодарите любимому человеку такой подарок и у него в поездке все будет под рукой в кожаном холдере Enjoy Your Travel ТМ GladFeel;

5) рюкзаки и сумки в стиле casual. Сегодня все больше офисных дам предпочитают вместо женских сумочек носить удобные и практичные модные рюкзачки. Прекрасным подарком станет замшевый, кожаный рюкзак или из ткани с прикольным рисунком. Не менее востребованы и трендовые сумки-кроссбоди, а также спортивные;

6) домашние аксессуары. Хочется чего-то более уютного? В качестве подарка выбирайте наборы посуды или необычные чашки, фоторамку или новую игру – скретч-постер. Эта настольная игра подойдет как для тимбилдинга, так и для семейного времяпровождения, ведь она отлично мотивирует, повышает самооценку и учит планировать время;

7) приятные мелочи. Иногда основной подарок готов, но его хочется дополнить милыми вещицами. Как вам идея с дизайнерским шоколадным набором? А может, подойдут уникальные салфетки, нестандартная упаковка для подарка или расписной скотч?

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