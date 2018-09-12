Украинский язык в ТОП-10 самых популярных языков Европы

Об этом сообщает Совет Европы по случаю Европейского дня языков 26 сентября.

Далее в списке идут английский, турецкий, итальянский, испанский. На 8 строчке находится украинский язык, и замыкает таблицу польский и нидерландский.

Совет Европы провозгласил Европейский день языков 6 декабря 2001 года. Основная цель – поощрение изучения и освоение различных языков как в школах, так и вне их.

Напомним, что в марте президент Петр Порошенко анонсировал подписание указа о десятилетней программе укрепления государственного статуса украинского языка.





Как сообщалось ранее, социологи провели опрос среди населения Украины. 61% респондентов выступили за отсутствие второго государственного языка. Петр Порошенко подписал указ о "десятилетке" в мае, отметив, что должен усилить роль украинского языка в обществе.

Источник: "Обозреватель"