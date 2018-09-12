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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 16:5058

Украинский язык в ТОП-10 самых популярных языков Европы

Украинский язык вошел в топ-10 наиболее широко употребляемых среди населения Европы. В тройку лидеров вошли русский, немецкий и французский языки.

 

Об этом сообщает Совет Европы по случаю Европейского дня языков 26 сентября. 

Далее в списке идут английский, турецкий, итальянский, испанский. На 8 строчке находится украинский язык, и замыкает таблицу польский и нидерландский.

Напомним, что в марте президент Петр Порошенко анонсировал подписание указа о десятилетней программе укрепления государственного статуса украинского языка.
Украинский язык вошел в топ самых популярных в Европе

Как сообщалось ранее, социологи провели опрос среди населения Украины. 61% респондентов выступили за отсутствие второго государственного языка. Петр Порошенко подписал указ о "десятилетке" в мае, отметив, что должен усилить роль украинского языка в обществе.

Источник: "Обозреватель"

Общество
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