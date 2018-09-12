Заменители молока для щенят: когда нужны, как применяются и, какие есть виды Давно известно, что коровье молоко не может заменить собачье, в нем абсолютно другой состав веществ. Появление заменителей сучьего молока дало возможность сохранять жизнь практически всем щенкам, оставшимся без матери.

В питомниках при разведении породистых щенков ценен каждый малыш. Но что, если собака умерла при родах, у нее не хватает на всех детенышей молока (сильные братишки и сестренки отталкивают слабых щенят и те не доедают), как сохранить весь помет? Решением становятся качественный импортный заменитель собачьего молока для щенков.

Когда нужен заменитель собачьего молока для щенков?

Искусственное молоко требуется во многих случаях, перечислим основные. Оно незаменимо:

если собаки-роженицы не стало или у нее не появилось молоко; как прикормка, если у сучки не хватает на всех детенышей молока; чтобы подготовить беременную собаку к лактации; если собака заболела и не может естественным образом выкормить потомство; в качестве добавочного питания для взрослых питомцем, которые подвергаются серьезным физнагрузкам; по назначению ветврача для пожилых и больных собак.

Как использовать молочные заменители

Искусственное молоко для щенков – это сухая смесь, в виде порошка, который разводится в горячей воде (около 60 ˚С), затем охлаждается до 38 ˚С и дается щенку в специальной бутылке с соской либо в шприце с силиконовой насадкой.

На каждой пачке указано необходимое количество смеси для щенка определенного возраста и веса, а также состав заменителя. Это позволяет выбрать искусственное молоко индивидуально для каждого питомца.

Заменители молока в разведенном виде можно хранить не больше 48 часов в холодильнике. Они используются для новорожденных щенков от 0 и до 3 недель, как единственный корм. После этого в рацион малышей добавляют специальные кашки.

Переход на каши должен быть плавным, сначала заменяют одно кормление смесью, затем два и так далее, пока собачка не будет полностью питаться взрослой едой. Известные производители из Америки, Германии, а также других стран предлагают молочные заменители примерно одного качества и стоимости.

К наилучшим по составу проверенным смесям относятся: Canina Welpenmilch З и Royal Canin Babydog Milk, Beaphar Puppy Milk и Hartz, Dr.Clauder's Welpenmilch plus with Omega 3 и другие заменители собачьего молока перечисленных производителей.

Состав качественных молочных смесей максимально подобен сучьему молоку, в нем сбалансированы все необходимые щенку белки, жиры, микроэлементы, аминокислоты и витамины. Они обеспечат вашим питомцам нормальный рост, здоровье и своевременное развитие.

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