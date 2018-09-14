Загадываем желания: землян ждет масштабный звездопад Метеоритный поток вызван обломками кометы Галлея. По словам специалистов, это будет самый красивый звездопад в году.

Второго октября начнется один из самых масштабных метеоритных дождей в текущем году. По данным космического агентства NASA, период «звездных ливней» продлится до седьмого ноября.

Метеоритный поток вызван обломками кометы Галлея. Астрономы и ученые называют грядущее событие «звездопадом Ориониды», как сообщает American Meteor Society.

Загадать желание на падающую звезду можно будет уже второго октября. Однако пик «ливня» придется на двадцать первое число месяца – тогда количество сверкающих метеоров, заметных на небе, составит 20-25 в час.

Источник: oligarh.media