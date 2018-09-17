Нобелевская премия за новое лекарство от рака

Т-лимфоциты атакуют раковую клетку

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2018 году стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе за "совершенно новый принцип" терапии онкозаболеваний.

Ученым удалось "обмануть" раковые клетки и не дать им подавлять иммунную реакцию организма. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу целого нового класса лекарственных препаратов.

Эпохальное открытие

Нобелевскую премию по медицине в 2018 году получил 70-летний американец Джеймс Эллисон и 76-летний японец Тасуку Хондзе.

Их открытия в области иммунологии помогли создать новые эффективные способы лечения рака. Каждый из ученых получит по 500 тысяч долларов.

Эллисон и Хондзе установили "совершенно новый принцип лечения рака", говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

"Эпохальные открытия этих двух лауреатов стали поворотным пунктом в нашей борьбе с раком", - отмечается в сообщении.

Ученые разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от существовавших ранее радиотерапии и химиотерапии, который известен как "ингибирование чекпойнтов (иммунные контрольные точки - ред.)" клеток иммунитета. В англоязычной литературе об этой терапии пишут, что она "снимает иммунитет с тормоза".

Иммунные контрольные точки - это естественный механизм, который тормозит иммунитет, "успокаивая" Т-лимфоциты, ответственные за распознавание и уничтожение чужеродных и мутировавших клеток.

Если этот механизм нарушен, то организм начинает разрушать сам себя, переключившись на уничтожение здоровых тканей. Так, например, происходит при аутоиммунных заболеваниях.

Одной из главных проблем онкологии является то, что человеческая иммунная система чаще всего не "видит" злокачественные опухоли, поскольку раковые клетки, с одной стороны, отличаются от наших собственных, с другой стороны, являются ими. В результате не возникает необходимой защитной реакции организма на раковые клетки.

Исследования нобелевских лауреатов посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммунной системы со стороны раковых клеток.

Японский иммунолог из университета Киото открыл рецептор PD-1 (контрольная точка иммунитета) на поверхности лимфоцитов, активация которого приводит к подавлению их активности.

Его американский коллега из Андерсоновского ракового центра университета Техаса попробовал отключить естественный тормозной механизм у больных раком мышей - и добился удивительных результатов. Клетки опухоли больше не могли скрываться от иммунитета, и организм боролся с раком намного эффективнее.

Новое лекарство против рака

Исследования этих двух иммунологов привели к появлению нового класса противораковых препаратов на базе антител, связывающихся с белками на поверхности лимфоцитов, либо раковых клеток.

Первый такой препарат, ипилимумаб - антитело, блокирующее CTLA-4 (контрольная точка иммунитета), был одобрен в 2011 году для лечения меланомы. Антитело против PD-1, Ниволумаб, было одобрено в 2014 году против меланомы, рака легких, почек и некоторых других типов рака.

Препараты, разработанные на основе предложенных Эллисоном и Хондзе методик, уже успешно применяются в лечении раковых больных. Но еще больше лекарств проходят сейчас клинические испытания и станут доступны в ближайшие годы.

"Десять лет назад метастазирующая меланома была практически неизлечима. Сейчас, благодаря работам Эллисона и Хондзе, у пациентов есть реальная надежда. Более трети пациентов показывают долгосрочные улучшения в результате иммунотерапии, а некоторых даже удается полностью вылечить", - говорит профессор Чарли Суонтон, главврач британской организации по борьбе с раком Cancer Research UK.

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали трое американских ученых - Джеффри Холл, Майкл Росбаш, Майкл Янг, которые были удостоены премии за открытие молекулярных механизмов, лежащих в основе работы биологических часов.

Источник: korrespondent.net