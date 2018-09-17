Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:41214

Убийца №1 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала главную причину смертей в мире. Оказалось, что ежегодно около трех миллионов человек погибают из-за употребления алкоголя. Об этом отмечено в официальном пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты отмечают, что каждая двадцатая смерть спровоцирована употреблением алкогольных напитков. Это количество включает, в том числе, жертв ДТП по причине вождения в состоянии алкогольного опьянения. Также входят в это число погибшие из-за сопутствующих факторов - насилия, нарушения сердечно-сосудистой системы, цирроза печени и некоторых видов рака.

Также алкоголь увеличивает риск ряда серьезных заболеваний, среди которых - туберкулез, пневмония и ВИЧ.

При этом три четверти смертей, связанных с алкоголем, приходятся на мужчин. На втором месте идут молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день от алкогольной зависимости страдают 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин. При этом 2,3 миллиарда человек ежедневно выпивают 33 грамма чистого спирта, что эквивалентно двум бокалам вина.

Ученые подчеркнули, что смертность от алкоголя является более высокой, нежели от СПИДа, дорожных аварий и насилия.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили смертельную опасность в ночной работе для женщин.

Источник: korrespondent.net

Общество

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