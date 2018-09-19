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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 14:1239

Развенчиваем популярные мифы о презервативах

Секс-педагог развенчала наиболее распространенные мифы о презервативах. По словам Юлии Ярмоленко, для подростков и молодежи оральные контрацептивы не подходят совсем.

Сексуальное образование детей и подростков очень важная составляющая общего воспитания. Ведь это может здорово помочь им во взрослой жизни не совершать распространенные ошибки. Например, те, которые связаны с использованием презервативов.

О том, какие существуют самые распространенные мифы о презервативах, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Много мифов, связанных, например, с презервативами – этим наиболее приемлемым, безопасным, недорогим, разнообразным способом защиты от заболеваний и нежелательной беременности", – пишет она и перечисляет их.

Напишу лишь некоторые:

  • Два презерватива – двойная защита.
  • При первом сексе не нужен презерватив, потому что нельзя забеременеть или заразиться.
  • Презервативы все равно не защищают от ВИЧ, а еще рвутся.
  • В них мужчина ничего не чувствует.
  • Одного презерватива достаточно для одного полового акта, при котором есть разные виды секса. Зачем платить больше?
  • Презерватив при оральном сексе? Никогда!
  • Если надел презерватив не той стороной – просто выверни.
  • Открывай упаковку зубами – так показано во всех фильмах. Приличных и не очень.
  • Носи презерватив в кармане, чтобы всегда был "под рукой".
  • Покупать презервативы можно в любом месте – супермаркете, заправке, у бабушек на лотках...
  • Храни их в холодильнике, чтобы не испортились.
  • Не используй лубрикант – он есть на презервативе.

"Все, что я могу сказать на эти утверждения, – это все неправда, это очень распространенные мифы, которые способствуют эпидемии ВИЧ и гепатитов В, С", – говорит Юлия.

По словам Ярмоленко, во время ее выступления перед студентами больше всего вопросов от них касались оральных контрацептивов. И все неплохо, но гормональные противозачаточные препараты должны подбираться врачом и только для полностью здоровых женщин.

"У нас же ОК чаще всего "выписываются", когда у девушки или женщины есть какие-то проблемы (например, поликистоз). Но эти таблетки – не лекарство, а контрацептив! То есть их задача – предупредить беременность. При заболеваниях они просто на время "вуалируют" проблему, усугубляя ее", – поясняет Ярмоленко.

По ее словам, для подростков и молодежи оральные контрацептивы не подходят совсем. Потому что не защищают от заболеваний. "Поэтому без презерватива – ни в коем случае! Ни оральный, ни вагинальный, ни анальный секс", – подытожила Юлия.

Ранее сообщалось, почему дети не обращаются за помощью к родителям: ответ секс-педагога. По словам Юлии Ярмоленко, нельзя спровоцировать человека на преступление, если он не способен это сделать.

Источник: segodnya.ua

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