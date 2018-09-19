Развенчиваем популярные мифы о презервативах

О том, какие существуют самые распространенные мифы о презервативах, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Много мифов, связанных, например, с презервативами – этим наиболее приемлемым, безопасным, недорогим, разнообразным способом защиты от заболеваний и нежелательной беременности", – пишет она и перечисляет их.

Напишу лишь некоторые:

Два презерватива – двойная защита.

При первом сексе не нужен презерватив, потому что нельзя забеременеть или заразиться.

Презервативы все равно не защищают от ВИЧ, а еще рвутся.

В них мужчина ничего не чувствует.

Одного презерватива достаточно для одного полового акта, при котором есть разные виды секса. Зачем платить больше?

Презерватив при оральном сексе? Никогда!

Если надел презерватив не той стороной – просто выверни.

Открывай упаковку зубами – так показано во всех фильмах. Приличных и не очень.

Носи презерватив в кармане, чтобы всегда был "под рукой".

Покупать презервативы можно в любом месте – супермаркете, заправке, у бабушек на лотках...

Храни их в холодильнике, чтобы не испортились.

Не используй лубрикант – он есть на презервативе.

"Все, что я могу сказать на эти утверждения, – это все неправда, это очень распространенные мифы, которые способствуют эпидемии ВИЧ и гепатитов В, С", – говорит Юлия.

По словам Ярмоленко, во время ее выступления перед студентами больше всего вопросов от них касались оральных контрацептивов. И все неплохо, но гормональные противозачаточные препараты должны подбираться врачом и только для полностью здоровых женщин.

"У нас же ОК чаще всего "выписываются", когда у девушки или женщины есть какие-то проблемы (например, поликистоз). Но эти таблетки – не лекарство, а контрацептив! То есть их задача – предупредить беременность. При заболеваниях они просто на время "вуалируют" проблему, усугубляя ее", – поясняет Ярмоленко.

По ее словам, для подростков и молодежи оральные контрацептивы не подходят совсем. Потому что не защищают от заболеваний. "Поэтому без презерватива – ни в коем случае! Ни оральный, ни вагинальный, ни анальный секс", – подытожила Юлия.

Ранее сообщалось, почему дети не обращаются за помощью к родителям: ответ секс-педагога. По словам Юлии Ярмоленко, нельзя спровоцировать человека на преступление, если он не способен это сделать.

Источник: segodnya.ua