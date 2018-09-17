Особенности добровольного страхования КАСКО

Ежедневно в нашей стране происходит свыше 420 ДТП. КАСКО – наилучшее решение финансовой стороны вопроса. Добровольное страхование автотранспорта – защита практически от всех бед, которые возникают с машиной при движении или стоянке вне зависимости от того, кто виновен.
Приобретение полиса КАСКО обезопасит вас от таких страховых рисков:
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• дорожно-транспортных происшествий;
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• падения тяжелых вещей на авто;
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• угона;
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• пожаров и взрывов;
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• незаконных действий преступников;
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• катастроф и стихийных бедствий.
1. ДО ПЕРВОГО СЛУЧАЯ
Если вы уверенны в себе и хотите застраховаться только от серьезных рисков, это ваш вариант.
"КАСКО до первого случая" имеет выгодную стоимость, но заканчивается после первого случая использования страховки, в остальном она ничем не отличается от классической программы.
2. КАСКО CLASSIC
В эту программу у вас есть возможность внести свои личные пожелания и требования. На сайте https://universalna.com/ru/privatnim_klientam/avtostrahuvanya/kasko/ при оформлении заявки вы можете выбирать и удалять любые предложенные опции. Всего за 3 минуты можно самостоятельно узнать стоимость индивидуального КАСКО для Украины и Европы.
3. КАСКО VIP
Если вы владелец авто премиум класса, ему требуется особенная страховая защита. Ваш личный менеджер расскажет обо всех дополнительных возможностях, которые входят в VIP-программу. Компания «Универсальная» предложит все необходимое для вашего комфорта и экономии времени.
4. КАСКО ДЛЯ АВТО В КРЕДИТ
Благодаря тому, что компания «Универсальная» аккредитована в большинстве банков Украины, на стадии заключения сделки и на купленное авто вы можете заказать страховку на выгодных условиях. Они аналогичны стандартному КАСКО, но разработаны специально под залоговый автотранспорт.
Величина платежей по страховке зависит от целого ряда параметров:
1) какие риски вы выберете;
2) основных характеристик авто (тип, марка, цена);
3) договорного срока;
4) в каких условиях сберегается транспорт и эксплуатируется;
5) насколько машина новая;
6) вида программы КАСКО;
7) территории, где будет действовать программа.
Оформление любой из программ КАСКО даст вам возможность воспользоваться такими опциями:
• оплатить полис частями;
• получить возмещение за расходы на эвакуацию авто с места ДТП;
• если нужно специалист компании прибудет на место аварии;
• особенную лояльность за отсутствие убытков;
• возмещение расходов без справки из правоохоронных органов (в некоторых ситуациях);
• возможность хранить авто по ночам в любом желаемом вами месте.
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