Особенности добровольного страхования КАСКО Любой водитель знает, что автогражданка не является решением всех проблем, она возмещает ущерб пострадавшей в ДТП стороны. А вот КАСКО покрывает убытки виновника и многие другие. На сайте вы узнаете, зачем необходимо добровольное страхование, что оно дает и каких видов бывает.

Ежедневно в нашей стране происходит свыше 420 ДТП. КАСКО – наилучшее решение финансовой стороны вопроса. Добровольное страхование автотранспорта – защита практически от всех бед, которые возникают с машиной при движении или стоянке вне зависимости от того, кто виновен.

Что дает КАСКО

Приобретение полиса КАСКО обезопасит вас от таких страховых рисков:

• дорожно-транспортных происшествий;

• падения тяжелых вещей на авто;

• угона;

• пожаров и взрывов;

• незаконных действий преступников;

• катастроф и стихийных бедствий.

Виды программ КАСКО

1. ДО ПЕРВОГО СЛУЧАЯ

Если вы уверенны в себе и хотите застраховаться только от серьезных рисков, это ваш вариант.

"КАСКО до первого случая" имеет выгодную стоимость, но заканчивается после первого случая использования страховки, в остальном она ничем не отличается от классической программы.

2. КАСКО CLASSIC

В эту программу у вас есть возможность внести свои личные пожелания и требования. На сайте https://universalna.com/ru/privatnim_klientam/avtostrahuvanya/kasko/ при оформлении заявки вы можете выбирать и удалять любые предложенные опции. Всего за 3 минуты можно самостоятельно узнать стоимость индивидуального КАСКО для Украины и Европы.

3. КАСКО VIP

Если вы владелец авто премиум класса, ему требуется особенная страховая защита. Ваш личный менеджер расскажет обо всех дополнительных возможностях, которые входят в VIP-программу. Компания «Универсальная» предложит все необходимое для вашего комфорта и экономии времени.

4. КАСКО ДЛЯ АВТО В КРЕДИТ

Благодаря тому, что компания «Универсальная» аккредитована в большинстве банков Украины, на стадии заключения сделки и на купленное авто вы можете заказать страховку на выгодных условиях. Они аналогичны стандартному КАСКО, но разработаны специально под залоговый автотранспорт.

Особенности программ КАСКО

Величина платежей по страховке зависит от целого ряда параметров:

1) какие риски вы выберете; 2) основных характеристик авто (тип, марка, цена); 3) договорного срока; 4) в каких условиях сберегается транспорт и эксплуатируется; 5) насколько машина новая; 6) вида программы КАСКО;

7) территории, где будет действовать программа.

Оформление любой из программ КАСКО даст вам возможность воспользоваться такими опциями:

• оплатить полис частями;

• получить возмещение за расходы на эвакуацию авто с места ДТП;

• если нужно специалист компании прибудет на место аварии;

• особенную лояльность за отсутствие убытков;

• возмещение расходов без справки из правоохоронных органов (в некоторых ситуациях);

• возможность хранить авто по ночам в любом желаемом вами месте.

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