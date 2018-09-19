Ваша Готівочка - кредит онлайн за 15 минут на карту круглосуточно и без отказа ®

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Ваша Готівочка - надежная финансовая опора для каждого

Как бы сильно ни были Вам нужны деньги, подходить к решению финансовых вопросов нужно внимательно и ответственно. Иногда, в попытках как можно скорее взять кредит, приходится соглашаться на кабальные условия или рисковать, обращаясь к «недобросовестным» кредиторам. И в том и в другом случаях результат одинаковый - Вы рискуете собственными деньгами. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно выбирать надежного кредитора, который сможет предоставить Вам гарантии. Такой компанией сегодня является Ваша Готівочка - кредит онлайн за 15 минут в которой взять безопасно и несложно.

Сегодня каждый украинец имеет возможность обратиться в компанию за денежным займом и буквально через несколько минут получить его. Если плохое кредитное прошлое или неофициальная форма занятости препятствовали Вашему желанию открыть кредит в банковских организациях, то в Ваша Готівочка сделать это легко и просто. Вы без проволочек получите займ на карту, благодаря специальной автоматизированной системе. Заявки кредитополучателей автоматически рассматриваются в любое время суток, поэтому оформление кредита доступно всего за несколько минут.

Чтобы процедура оформления была максимально быстрой и понятной каждому обратившемуся, компания установила минимальные требования и лояльные условия кредитования. Займополучатели в возрасте от 21-го до 70-ти лет заполняют дистанционную заявку на сайте по паспорту и ИНН.

При обращении в Ваша Готівочка - кредит онлайн за 15 минут будет оформлен в зависимости от Ваших потребностей и сумма в диапазоне от 200 до 7000 гривен будет перечислена на Вашу банковскую карту. Пользоваться деньгами Вы можете до 16-ти дней с возможностью пролонгации без начисления штрафа и пени.

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