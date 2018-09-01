Анекдоты недели - 165

В Украине ввели новый государственный праздник - День трезвости.
Жители страны в шоке, никто не знает, как его отмечать.
***
Муж вернулся из командировки на день раньше и был уволен с работы прямо в собственной спальне!
***
Туристы очень любопытные. Приезжая в Венецию, некоторые спрашивают: "А есть ли здесь метро?" И за отдельные деньги гондольеры катают их по канализации.
***
- Мам, а что такое склероз?
- Что ты спросил?
- Когда?
***
- У вашей жены такой странный акцент! Откуда она?
- Из винного погреба.
***
- У меня жена - врач. Она по кардиограмме сразу поймет, что ни в каком министерстве на совещании я не был.
***
Я пойду на любую подлость, чтобы доказать свою порядочность!
***
- Ужас, как душно! Давайте что-нибудь откроем!
- Давайте! Шампанское или коньяк?
***
Пришел Вовочка из школы:
- Мама, нам сегодня делали прививки!
- Против чего?
- Против нашей воли...
***
В военкомате.
- Я хочу в армию.
- Раздевайтесь.
- Блин, и тут через постель!
***
- Сарочка, а ваш Изя в постели супружеский долг исполняет?
- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!
***
- Яша, вы думаете с Сарочкой ребёночка заводить?
- Ой, мама, я об этом каждую ночь думаю.
- А Сарочка?
- А у Сарочки от этого даже каждый раз голова болит. Она говорит, что ей на работе об этом лучше думается.
***
- Бедняга Рабинович совсем оглох. Боюсь, что его уволят.
- Чепуха! Его собираются перевести в отдел жалоб.
***
- А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона?
- Нет.
- Понтами, только понтами!
***
После корпоратива жена звонит мужу:
- Дорогой, я домой не могу доехать, приедь за мной, забери!
- Хорошо, а тебя откуда забрать?
- Я на первом этаже, возле лифта…
***
- Але, братан, мы едем за тобой, посмотри назад, БМВ Х5 видишь?
- Да ладно?!
- Вот мы за ним, в маршрутке!
***
- Мина Моисеевна, в чем секрет вашего долголетия?
- Нет денег на похороны.
***
- Фира! А куда делась из холодильника коробка с тортом? Это шо, ты таки съела весь торт?
- Ой, Абрам, ну, съела один кусочек...
- И где всё остальное?!
- А я его не рэзала!
Для универа нужны деньги. Универ нужен для работы. Работа нужна для денег. Мне интересно: кто был вдохновителем этой гениальной системы?...
Мне часто в детстве говорили, что я очень добрая и милая девочка… В общем… сглазили, сволочи…...
У коней - кобылы. У быков - телки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!...
Задержанный пьяный водитель притворился испытателем беспилотного автомобиля......
Увидел в магазине газировку «Буратино». Дай, думаю, попробую вкус детства.
И взял «Жигулевского»....