Анекдоты недели - 165 Исследования показали, что лучше всего гомеопатия помогает тем, кто ее продает.

В Украине ввели новый государственный праздник - День трезвости.

Жители страны в шоке, никто не знает, как его отмечать.

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Муж вернулся из командировки на день раньше и был уволен с работы прямо в собственной спальне!

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Туристы очень любопытные. Приезжая в Венецию, некоторые спрашивают: "А есть ли здесь метро?" И за отдельные деньги гондольеры катают их по канализации.

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- Мам, а что такое склероз?

- Что ты спросил?

- Когда?

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- У вашей жены такой странный акцент! Откуда она?

- Из винного погреба.

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- У меня жена - врач. Она по кардиограмме сразу поймет, что ни в каком министерстве на совещании я не был.

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Я пойду на любую подлость, чтобы доказать свою порядочность!

***

- Ужас, как душно! Давайте что-нибудь откроем!

- Давайте! Шампанское или коньяк?

***

Пришел Вовочка из школы:

- Мама, нам сегодня делали прививки!

- Против чего?

- Против нашей воли...

***

В военкомате.

- Я хочу в армию.

- Раздевайтесь.

- Блин, и тут через постель!

***

- Сарочка, а ваш Изя в постели супружеский долг исполняет?

- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!

***

- Яша, вы думаете с Сарочкой ребёночка заводить?

- Ой, мама, я об этом каждую ночь думаю.

- А Сарочка?

- А у Сарочки от этого даже каждый раз голова болит. Она говорит, что ей на работе об этом лучше думается.

***

- Бедняга Рабинович совсем оглох. Боюсь, что его уволят.

- Чепуха! Его собираются перевести в отдел жалоб.

***

- А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона?

- Нет.

- Понтами, только понтами!

***

После корпоратива жена звонит мужу:

- Дорогой, я домой не могу доехать, приедь за мной, забери!

- Хорошо, а тебя откуда забрать?

- Я на первом этаже, возле лифта…

***

- Але, братан, мы едем за тобой, посмотри назад, БМВ Х5 видишь?

- Да ладно?!

- Вот мы за ним, в маршрутке!

***

- Мина Моисеевна, в чем секрет вашего долголетия?

- Нет денег на похороны.

***

- Фира! А куда делась из холодильника коробка с тортом? Это шо, ты таки съела весь торт?

- Ой, Абрам, ну, съела один кусочек...

- И где всё остальное?!

- А я его не рэзала!