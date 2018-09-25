Автопрокат для путешествий: арендуйте машину и покоряйте мир

Сегодня все больше людей предпочитают путешествовать на арендованном авто. Даже те, кто имеет личный транспорт, оставляют его в гараже и используют прокатный. Преимущества тут очевидны: вы используете машину лишь для совершения длительной поездки. При этом не опасаетесь за то, что собственное транспортное средство будет подвергаться нагрузке, износу, сломается в дороге, и вам придется тратиться на ремонт.
Если же у вас нет машины – воспользуйтесь услугой аренда авто. Отправляйтесь на море, дачу, осуществляйте шопинг за границей. Используйте прокатную машину как оптимальный вариант, позволяющий распорядиться свободным временем и не зависеть от других.
Fly and Drive – система, которая давно распространена в Европе. Украинцы также начинают активно пользоваться ею во время поездок, путешествуя по ближнему зарубежью либо посещая иные континенты. Суть системы проста. Вы прилетаете в другую страну и арендуете там машину. Продолжая путешествие за рулем, вы сами решаете, когда и на какое время вам отправляться.
Вы можете путешествовать по лоу-косту, заказав билеты за рубеж предварительно за 6-8 месяцев. При этом при прокате в надежных компаниях, Вы будете уверены, что вас ожидает комфортабельный, исправный, новый автомобиль с полным баком горючего.
Особенности аренды авто в большинстве компаний:
• Для проката за рубежом потребуется водительское удостоверение на английском языке и стаж вождения не менее 2 лет.
• Быть в возрасте от 21 года, для аренды авто премиум-класса от 25 лет.
• Если автомобиль сломался, вам предоставят подменный автомобиль.
• Вы можете оставить авто в любом городе страны, а не только в той станции где заказывали.
• Также при возврате авто вам не придется тратить время на оформление. Например в компании SIXT в Европе вы просто оставляется авто на стоянке. Это довольно актуально в аэропорту перед вылетом домой.
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