Автопрокат для путешествий: арендуйте машину и покоряйте мир Любите путешествовать? Тогда не стоит ожидать отпуска. Отправляйтесь на отдых в выходные: с семьей, друзьями, любимым человеком.

Сегодня все больше людей предпочитают путешествовать на арендованном авто. Даже те, кто имеет личный транспорт, оставляют его в гараже и используют прокатный. Преимущества тут очевидны: вы используете машину лишь для совершения длительной поездки. При этом не опасаетесь за то, что собственное транспортное средство будет подвергаться нагрузке, износу, сломается в дороге, и вам придется тратиться на ремонт.

Если же у вас нет машины – воспользуйтесь услугой аренда авто. Отправляйтесь на море, дачу, осуществляйте шопинг за границей. Используйте прокатную машину как оптимальный вариант, позволяющий распорядиться свободным временем и не зависеть от других.

Путешествуйте с комфортом

Fly and Drive – система, которая давно распространена в Европе. Украинцы также начинают активно пользоваться ею во время поездок, путешествуя по ближнему зарубежью либо посещая иные континенты. Суть системы проста. Вы прилетаете в другую страну и арендуете там машину. Продолжая путешествие за рулем, вы сами решаете, когда и на какое время вам отправляться.

Вы можете путешествовать по лоу-косту, заказав билеты за рубеж предварительно за 6-8 месяцев. При этом при прокате в надежных компаниях, Вы будете уверены, что вас ожидает комфортабельный, исправный, новый автомобиль с полным баком горючего.

Особенности аренды авто в большинстве компаний: