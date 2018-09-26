На суде предоставили письмо Януковича с просьбой ввести войска в Украину

В Оболонском районном суде Киева обнародовали текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

В частности, в письме Янукович ссылается на седьмую статью договора о дружбе между Украиной и РФ о предоставлении помощи для "восстановления конституционного порядка в стране и введения миротворческой миссии".

"Пользуясь случаем, обращаюсь к вам с предложением провести двусторонние консультации, согласно статье 7 договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, и обсудить возможность использования отдельных подразделений ВС РФ для восстановления мира и правопорядка на территории Украины", - говорится в письме.

К тому же, в письме экс-президент называет события конца 2013 - начала 2014 годов "антиконституционным вооруженным государственным переворотом".

Также в приложение к письму Янукович написал заявление, в котором официально просил использовать ВС РФ для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Ранее Оболонский районный суд Киева повесткой вызывал на судебное заседаниебывшего президента Виктора Януковича.

Также суд назначил дату "последнего слова" Януковича.