Каким будет размер налога и кто будет его платить.

Платить будут все

Пока транспортный налог собирают с "элитных" авто. Владелец такой машины должен каждый год платить 25 тысяч гривен в госбюджет. Налогом на первые пять лет облагаются новые автомобили, если они дороже 375 минимальных зарплат – это 1 млн 396 тыс. грн.

Парламентарии хотят, чтобы налог платили все. Буквально все, у кого есть транспорт: будь то автобус, легковушка или мотоцикл. И не важно, сколько стоит транспортное средство. Главное одно, его возраст – облагаться будет машина старше пяти лет от года ее производства. Платежки фискальщики будут присылать по месту регистрации собственника авто.

Какой будет налог? 25 тыс. гривен никуда не денутся. Их как платили (или должны платить) собственники "элитных" автомобилей, так и будут платить. Налог на все авто старше пяти лет будут считать по специальной формуле:

Ставка = Ставка базовая х К двигателя х К возраста х К экологический

Разберем формулу.

Если автомобиль на бензине, то Ставка базовая – 200. Если на дизеле – 300.

Коэффициент двигателя – это объем двигателя, разделенный на 1000 куб см.

Коэффициент возраста – возраст автомобиля минус пять.

Экологический коэффициент зависит от соответствия автомобиля экологическим стандартам:

Евро-2 и ниже – 4;

Евро-3 – 3;

Евро-4 – 2;

Евро-5 – 1,5;

Евро-6 и выше – 1.

Сколько надо будет заплатить? Например, есть автомобиль на бензине с двигателем 2200 см³ и ему пошел шестой год от даты производства. Первые пять лет владелец этого авто может ничего не платить, а как только настанет шестой – ему придет платежка от фискальной службы на сумму 660 гривен. И каждый год цифра будет больше. Так, на седьмой год — это будет уже 1320 грн.

А машина на дизеле с еще большим объемом двигателя станет вовсе невыгодной. Например, десятилетнее авто с объемом двигателя 3000 см³ обойдется владельцу в 9000 гривен ежегодно. С двигателем на 1000 см³ – 3000.

Учитывая, что средний возраст автомобилей в Украине 20 лет, цифры в платежках будут намного серьезнее. За старый автомобиль на бензине, которому 19 лет с двигателем 1300 см³, придется каждый год платить 10 920 гривен.

Когда транспортный налог вступит в силу?

Депутаты уже проголосовали за законопроект №8487 в первом чтении. Сейчас в него вносят предложения, чтобы подготовить ко второму чтению. Правка с транспортным налогом – одна из самых резонансных. Всего парламентарии уже внесли в проект более 90 изменений – их могут как принять, так и отклонить.

Изначально законопроект касался уменьшения ставок акцизов на растаможку автомобилей. Меньшие налоги должны решить проблему с засильем "евроблях". По разным данным, в Украине от полумиллиона до двух миллионов автомобилей на иностранных номерах, которые ввезли в обход закона именно из-за высоких налогов. Например, в Польше можно купить неплохой автомобиль 2015 года за 3000 евро. Однако его растаможка обойдется почти во столько же – в 2995 евро. А растаможить автомобили, которые выпущены раньше 2010 года, и вовсе запрещено – они не соответствуют экостандарту Евро-5.

Фото: архив

Законопроект №8487 снимает все ограничения. Если его примут – можно будет растаможить авто и 2000 года. Но главное – снижение ставки акциза. Например, по ставкам законопроекта акциз на 10-летний автомобиль с двигателем 1500 см³ составит 750 евро.

Сейчас при растаможке автомобиля нужно заплатить такие сборы и налоги:

Ввозная таможенная пошлина. По закону "Таможенный тариф Украины" ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%.

Акцизный сбор. Его ставка зависит от типа автомобиля, объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста.

НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Источник: "Сегодня"