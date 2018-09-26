Диверсия: перед пожаром в Ичне было 4 взрыва в разных частях арсенала Пожар на военных складах Министерства обороны в Ичнянском районе Черниговской области начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко в ходе брифинга.

"На данный момент по данным оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, причем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", – рассказал он.

Кроме того, Тимошенко добавил, что "было два взрыва одновременно, и в другом конце арсенала еще два".

"Интенсивность взрывов в разных местах говорит, что это диверсия", – подчеркнул представитель Генштаба.

По его словам, в настоящий момент пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.

"В течение последнего времени с территории данного арсенала вывезено около 50 % боеприпасов большого калибра и с площадок, которые были на открытой местности, и они помещены, эти боеприпасы, на другие арсеналы, склады, в подземные укрытия, то есть, хранилища защищенного типа", – добавил Тимошенко.

Напомним, взрыв на шестом военном арсенале в Черниговской области произошел в ночь на 9 октября. Около 3:30 информация о взрыве поступила от начальника 6-го арсенала, который расположен в районе населенного пункта Ичня.

По фактам взрывов боеприпасов на военных складах возле Ични Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент на месте взрывов работает оперативный штаб во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, первым заместителем Министра внутренних дел Сергеем Яровым и председателем ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным. Кроме того, на место взрывов направили 21 пиротехнический расчет ГСЧС Украины, а в прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Также приведены в готовность 7 пожарных поездов ОАО "Укрзализныця".

Источник: segodnya.ua