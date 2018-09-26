Диверсия: перед пожаром в Ичне было 4 взрыва в разных частях арсенала

"На данный момент по данным оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, причем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", – рассказал он.
Кроме того, Тимошенко добавил, что "было два взрыва одновременно, и в другом конце арсенала еще два".
"Интенсивность взрывов в разных местах говорит, что это диверсия", – подчеркнул представитель Генштаба.
По его словам, в настоящий момент пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.
"В течение последнего времени с территории данного арсенала вывезено около 50 % боеприпасов большого калибра и с площадок, которые были на открытой местности, и они помещены, эти боеприпасы, на другие арсеналы, склады, в подземные укрытия, то есть, хранилища защищенного типа", – добавил Тимошенко.
Напомним, взрыв на шестом военном арсенале в Черниговской области произошел в ночь на 9 октября. Около 3:30 информация о взрыве поступила от начальника 6-го арсенала, который расположен в районе населенного пункта Ичня.
На данный момент на месте взрывов работает оперативный штаб во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, первым заместителем Министра внутренних дел Сергеем Яровым и председателем ГСЧС Украины Николаем Чечеткиным. Кроме того, на место взрывов направили 21 пиротехнический расчет ГСЧС Украины, а в прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Также приведены в готовность 7 пожарных поездов ОАО "Укрзализныця".
Источник: segodnya.ua