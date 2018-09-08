Анекдоты недели - 166

- Девушка, вы поймите, я ведь не каждой девушке предлагаю...
- Да вы, молодой человек, не расстраивайтесь, я ведь тоже не каждому отказываю.
***
В Одессе.
- Сара, ты дала объявление о продаже Фиминой коляски?
- Вот, уже напечатали.
Абрам берет газету и читает: "Продается детская коляска. Интим не предлагать".
- Сара, а шо здесь за интим?!
- Ой, а то ты таки не знаешь за Одессу? Им же только дай повод!
***
Почти у всех семей есть что передавать из поколения в поколение - традиции, реликвии, обычаи, алкоголизм.
***
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.
Иногда думаешь - вот оно, счастье!
Ан нет, опять опыт...
***
Хотите похудеть? Новейшее изобретение - чудо-пластырь "Стройняшка". Чудо пластырь "Стройняшка" лепится на рот!
***
- Не могли бы вы перезвонить попозже? Мне сейчас очень неудобно материться.
***
Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели.
Она показала мне, как технично поменять пододеяльник.
***
Семинар "Как не стать жертвой мошенников" отменяется. Билеты возврату не подлежат.
***
- Приходи ко мне, рыбок покормишь.
- А какие у тебя рыбки?
- Пираньи.
***
- Дедушка, вы воспитываете внука?
- Да.
- А он матерится!
- Так он и пошел рано.
***
Женщина всегда говорит правду.
Но не сразу. И не всю.
***
Из чата предпринимателей:
- Привет! Кто может помочь с открытием кафешки?
- Попробуй дверь на себя.
***
- А ты зачем два раза по половине хлеба покупаешь? Ведь цена та же!
- Цена-то та же, но мешочка-то два!
***
Великий русский ученый Менделеев сначала открыл водку - смесь спирта с водой, крепостью 40 градусов. Потом он открыл портвейн, крепостью 20 градусов. И только на утро великий ученый открыл, что смешивать их нельзя!
Исследования показали, что лучше всего гомеопатия помогает тем, кто ее продает....
Для универа нужны деньги. Универ нужен для работы. Работа нужна для денег. Мне интересно: кто был вдохновителем этой гениальной системы?...
Мне часто в детстве говорили, что я очень добрая и милая девочка… В общем… сглазили, сволочи…...
У коней - кобылы. У быков - телки. У дураков - дуры. Глянула на своего - король!...
Задержанный пьяный водитель притворился испытателем беспилотного автомобиля......