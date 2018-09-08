Анекдоты недели - 166 Глеб работал в женском коллективе, и все знали, что он спит с начальницей. Только Глеб не знал.

- Девушка, вы поймите, я ведь не каждой девушке предлагаю...

- Да вы, молодой человек, не расстраивайтесь, я ведь тоже не каждому отказываю.

***

В Одессе.

- Сара, ты дала объявление о продаже Фиминой коляски?

- Вот, уже напечатали.

Абрам берет газету и читает: "Продается детская коляска. Интим не предлагать".

- Сара, а шо здесь за интим?!

- Ой, а то ты таки не знаешь за Одессу? Им же только дай повод!

***

Почти у всех семей есть что передавать из поколения в поколение - традиции, реликвии, обычаи, алкоголизм.

***

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт.

Иногда думаешь - вот оно, счастье!

Ан нет, опять опыт...

***

Хотите похудеть? Новейшее изобретение - чудо-пластырь "Стройняшка". Чудо пластырь "Стройняшка" лепится на рот!

***

- Не могли бы вы перезвонить попозже? Мне сейчас очень неудобно материться.

***

Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели.

Она показала мне, как технично поменять пододеяльник.

***

Семинар "Как не стать жертвой мошенников" отменяется. Билеты возврату не подлежат.

***

- Приходи ко мне, рыбок покормишь.

- А какие у тебя рыбки?

- Пираньи.

***

- Дедушка, вы воспитываете внука?

- Да.

- А он матерится!

- Так он и пошел рано.

***

Женщина всегда говорит правду.

Но не сразу. И не всю.

***

Из чата предпринимателей:

- Привет! Кто может помочь с открытием кафешки?

- Попробуй дверь на себя.

***

- А ты зачем два раза по половине хлеба покупаешь? Ведь цена та же!

- Цена-то та же, но мешочка-то два!

***

Великий русский ученый Менделеев сначала открыл водку - смесь спирта с водой, крепостью 40 градусов. Потом он открыл портвейн, крепостью 20 градусов. И только на утро великий ученый открыл, что смешивать их нельзя!