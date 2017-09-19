Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника Ежегодно 14 октября православная церковь отмечает великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, полное название праздника «Воспоминание явления святого Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии»

В основу праздника Покрова положен рассказ Андрея Юродивого, который, вместе со своим учеником блаженным Епифанием, и увидел Богородицу во Влахернском храме Константинополя, распростёршую над собравшимся в храме народом, свой омофор.

Во время всенощного бдения было такое видение – царскими вратами сошла Богородица, которую сопровождали Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, а также многие святые в белых одеждах. Возле алтаря Пречистая Дева Мария сняла со своей головы омофор (с греч. широкий платок, носимый на плечах) и держала его над молящимися людьми. При этом омофор сиял ярким светом, как солнце. Вскоре Богородица удалилась, оставив божественную благодать.

Это видение означало защиту и спасение жителей города от нашествия врага. В это время поднялся сильный ветер, который не позволил вражеским войскам приблизиться к городу.

Существует множество версий кто и когда именно закрепил этот праздник в церковном календаре. В том числе существует гипотеза об установлении праздника в первой половине XII века в Киеве. При этом некоторые ученые предполагают: инициатором установления праздника был не Андрей Боголюбский, что широко поддерживается, а его дед - Владимир Мономах.

Украинские традиции праздника

В народном календаре праздников 14 октября – Покров день, Покров, Покрова, День зустрічі зими, Свята Покрова – встреча осени с зимой, ассоциация, когда первый снег покрывает землю белым покровом. Снег, выпавший в этот день, обладает особыми целебными свойствами: считается, что тот, кто умоется им, сохранит красоту, молодость, здоровье на долгие годы.

В Украине 14 октября с давних времен – особенный день. Украинское казачество почитало Пресвятую Богородицу своей покровительницей, поэтому по всей Украине широко отмечали этот праздник и относились с особым уважением, проводили его согласно особым традициям и обрядам. Для украинцев Покрова – не только религиозный, но и национальный праздник.

Хорошей приметой считается сыграть свадьбу на Покрову, таким образом семья будет защищена от всех бед и несчастий покровом Пресвятой Богородицы, а молодожены проживут долгую и счастливую жизнь.

Что нужно сделать на Покров 14 октября

Самое главное на Покров – помолиться перед образом Пресвятой Девы Марии. Поблагодарить за все, что вы имеете в этой жизни, попросить помощи, защиты для себя и близких. Если есть возможность – сходить в церковь, если нет, произнести слова молитвы дома. Даже если вы не знаете молитвы, обращайтесь к Богородице своими словами, главное - от чистого сердца. Считается, что любые просьбы в этот день будут услышаны и исполнены, а просящий обретет защиту и покров от всех бед и несчастий самой Пречистой.

Незамужние девушки, мечтающие выйти замуж, ставят свечки возле иконы Покрова Пресвятой Богородицы, и просили о счастливом замужестве.

Замужние женщины молятся о счастье и благополучии в семье, а бездетные пары просят о скорейшем пополнении и том, чтобы получилось быстро забеременеть.

Покрова всегда в народе отмечали веселыми гуляньями, ярмарками, весельем, молодежь - парни и девушки - выходили на улицу и веселились.

Считалось, что 14 октября можно встретить своего суженого.

Чтобы привлечь в свой дом счастье и благополучие, в Покров день подавали милостыню бедным и старались помочь нуждающимся. Считалось, что тот, кто в этот день подаст, еще больше получит в текущем году.

На Покров накрывают праздничный стол и семья собирается за семейным обедом. Главным блюдом на праздничном столе считаются блины с различными начинками, а также праздничный хлеб - покровский каравай. У наших предков существовал такой обряд - с тарелкой свежей выпечки необходимо пройтись по всему дому и поблагодарить Богородицу за все, что вам было дано в этом году.

На Покров старались задобрить домового – угощали его блинами, положив уголок дома.

Что нельзя делать на Покров

Как и в любой большой праздник, не нужно заниматься домашними делами– стирать, убирать, наводить порядки в доме. Навести чистоту нужно накануне, и встречать праздник в чистом доме, с пирогами и накрытым столом.

В Покров Пресвятой Богородицы старайтесь избегать любого негатива:ссор, конфликтов и бранных слов. На покрова нельзя грустить, плакать и жаловаться на судьбу.

На Покров нельзя занимать деньги и давать в долг, а также отдавать какие-либо вещи из дома. Считается, что вместе с деньгами и личными вещами можно отдать свое счастье и удачу, а забрать чужие беды, болезни и печали.

Если к девушке посватались на Покрова, отказывать жениху нельзя.Существовала примета, что в Покров Богородица дарит незамужним шанс обрести счастливую семейную жизнь, а если подарок будет отвергнут, то девушка рискует остаться одинокой.

Источник: kolobok.ua