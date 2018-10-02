Как покупать качество за доступные деньги

Высокие цены на товары и услуги вынуждают украинцев экономить. Многие урезают затраты, стараются найти замену дорогостоящему импорту среди продукции отечественных производителей. Но, чтобы экономить на покупках, необязательно класть зубы на полку. Акции, скидки и распродажи, продуктовые ярмарки, фестивали и «купонные» системы помогают тратить меньше на товары повседневного спроса, на отдых и путешествия. А одежду и обувь можно заказывать в зарубежных интернет-магазинах или ездить на шопинг в Европу. В дни распродаж даже именитые бренды сбрасывают цены на свои вещи до 70-80%. В Украине с такими скидками уходят обычно крошечные и огромные размеры или вообще какой-то неликвид и брак. На сейлах в Европе — широкий выбор и возможность обновить гардероб чуть ли не за треть цены.

Вкусные скидки

Продукты питания в Украине по-прежнему можно покупать относительно дешево. Главное — знать места. Крупные продуктовые супермаркеты регулярно проводят акции и распродажи на отдельные группы товаров. Чаще всего на молочные продукты, на овощи и фрукты, на крупы и макаронные изделия, реже — на кофе и чай, на мясо. Но если повезет застать такую акцию, то скидка может достигать 30-40%. Кстати, нередко магазины сбрасывают цены на товары, у которых заканчивается срок годности. Остается два-три дня — и стоимость сразу падает на 20-30%. Если не покупать таких продуктов много, а на «раз поесть», такая покупка может быть вполне разумным решением.

Выгодно участвовать в так называемых Клубах постоянных покупателей. Для этого магазин выдает специальную карту. Она позволяет накапливать бонусы и через определенный промежуток времени (раз в месяц или в квартал) конвертировать их в реальную скидку. Второй вариант — дисконтная карта. Размер скидки по такой карте зависит от суммы покупок. Чем чаще человек покупает что-то в магазине и чем больше денег он там тратит — тем выше скидка. Но, как правило, она не превышает 5-7%. В очень редких случаях это может быть 10%.

Хороший вариант экономии — рынки, базары и выездные ярмарки. В Киеве такие ярмарки проходят регулярно в разных районах в выходные дни. На рынках действительно ощутимо дешевле. Особенно в урожайный сезон — весной, летом и ранней осенью. По сравнению с магазинами разница в цене может быть раза в 1,5-2. Причем овощи и фрукты на рынке в основном с открытого грунта, в то время как в супермаркетах даже летом часто продают тепличные помидоры, огурцы, ягоды, которые на вкус гораздо хуже, чем огородные.

Правда, качество продуктов на рынке нестабильно — многое зависит от продавца. И желательно найти пару торговых точек, где гарантированно не обвесят и не продадут овощи и фрукты с большим содержанием химикатов.

Разница по стоимости молочных продуктов и мяса между рынками и магазинами не такая большая, где-то 10-20%. И хотя бытует мнение, что на базаре мясо более натуральное, есть одно важное обстоятельство. Выяснить происхождение курятины, говядины или свинины, купленной на рынке, практически невозможно. А значит, нельзя быть уверенным в том, что мясо свежее и прошло все необходимые анализы. В супермаркетах, конечно, тоже встречаются продукты с «душком». Но там хотя бы можно кому-то предъявить претензии. К тому же крупные сети дорожат своей репутацией и пойдут навстречу обиженному клиенту.

Шопинг для всех

Одежду, обувь и аксессуары можно покупать со скидками относительно недорого и в Украине. В сезоны распродаж во время новогодних праздников и в конце лета скидки достигают 50-70%,

К тому же в нашей стране представлены очень многие европейские и американские бренды. Вот недавно H&M уважил нас своим присутствием, открыв свой первый магазин. А 18 октября эта компания откроет второй магазин в столичном ТЦ Sky Mall. Так что недостатка в ассортименте особого нет.

Но нужно понимать, что все эти вещи — импортные, они закупаются за валюту. А значит, их цена в нашей стране формируется из себестоимости (затраченных материалов и вложенного человеческого труда), из транспортировки и наценки местных продавцов. Соответственно, даже если украинский магазин, который продает Columbia, Zara или Ecco, сделает скидку, цена все равно, скорее всего, будет выше, чем в фирменном магазине на «родине». Да и не секрет, что представленные в Украине коллекции, мягко скажем, неполные.

Поэтому многие украинцы предпочитают обновлять гардероб за границей. Например, ездить в Европу, сочетая туризм или деловые поездки с запланированным шопингом. Тем более что с введением безвиза это стало гораздо проще.

Распродажи в ЕС — это явление массовое. В Риме летние сейлы длятся с первых чисел июля до второй половины августа, зимние — с начала января и до конца февраля. В Милане — с июля по сентябрь и с января по март. В Париже пик летних распродаж приходится на начало августа, а зимних — на январь-февраль. В Германии зимние распродажи стартуют за две недели до Рождества и длятся до конца января, летние начинаются в конце июня.

В первые дни распродаж скидки сравнительно небольшие — до 20-30%. Спустя пару недель цены падают на 40-50%, а под конец распродажи — до 70-80%. Так что джинсы Calvin Klein за 20 евро и итальянские сумки из натуральной кожи за 40-50 евро — это совсем не выдумки. Единственный недостаток в том, что чем ближе финал распродаж — тем меньше моделей и размеров остается. Это нужно учитывать даже в странах ЕС.

К слову, некоторые туроператоры даже организовывают шопинг-туры. И за 300-600 евро можно слетать на пару дней в Милан, Париж или Мюнхен. Что еще приятно: перед возвращением домой прямо в аэропорту можно оформить tax free. Это возврат НДС, который включен в цену товара. В зависимости от страны и покупок размер tax free может составлять от 4% до 25%.

Из дому — удобнее

Впрочем, за покупками совсем необязательно куда-то ехать или лететь. Благо практически все можно найти в онлайн-магазинах и на аукционах. Amazon, eBay, 6pm, Macy’s, Overstock, Zappos, Carters, Walmart, Aliexpress — этот список можно продолжать долго.

Преимущества интернет-магазинов очевидны. Ассортимент не уступает тому, что есть в крупных торговых центрах. Да и цены зачастую ниже. Это касается как одежды, обуви и аксессуаров, так и предметов домашнего обихода, а также портативной электроники и бытовой техники.

Некоторые магазины и вовсе специализируются на распродажах. Фактически это онлайн-аутлеты. Как моно-, так и мультибрендовые. В США популярны The Outnet, J.Crew Factory, упомянутый уже 6pm, в Европе — немецкий аутлет Dress-for-less, где собрано множество известных брендов, таких как Gant, Geox, Mustang, Napapijri, Tommy Hilfiger, Timberland, Tom Tailor, U.S. Polo Assn. Скидки в аутлетах достигают 50-70%. Хотя в периоды распродаж масса предложений с дисконтом и в обычных онлайн-магазинах.

По хорошей цене можно приобрести одежду, обувь и товары для дома на онлайн-аукционах. Крупнейший, конечно же, eBay. Так как многие продавцы там — это частные лица, то и стоимость гораздо ниже, чем в магазинах. К тому же есть шанс найти вещи из прошлых коллекций и всевозможные раритеты.

И, несмотря на то что к стоимости зарубежных покупок прибавляется еще и доставка, это все равно выгодно. Тем более что существуют компании-посредники, которые организовывают доставку напрямую в Украину. Например, Meest. Стоимость пересылки вполне посильная — в среднем от $5 до $15 за килограмм.

А вот с электроникой (смартфонами, планшетами, ноутбуками и т. д.) за границей не все так однозначно. Нередко на старте продаж новинки там стоят дороже, чем в Украине. Если в нашей стране торговая марка и ее продукция представлены официально, украинская цена может быть ниже. Еще и с гарантией от производителя. Зато на том же eBay или Aliexpress выгодно покупать гаджеты, которые до нашей страны не доехали или уже сняты с производства. В таком случае цена может быть на 20-30% ниже, чем через перекупщиков в Украине.

Купон с сюрпризом

Экономить можно и на услугах. Один из способов — скидочные купоны. Пусть бум на групповые покупки уже и прошел, купонные системы до сих пор живы. Такие как Pokupon, Скидочник, Superdeal. Суть их работы заключается в том, что посетитель может приобрести услуги или товары с внушительной скидкой (порой до 90-95%). Но для этого он должен купить купон и сделать это, пока не закончилась акция, которая может длиться как несколько дней, так и всего лишь пару часов.

Часто через системы купонов привлекают клиентов молодые компании. Новые отели и турагентства, недавно открывшиеся спа-салоны, парикмахерские и рестораны. Поэтому покупатель берет на себя определенный риск, что его плохо обслужат, нахамят или он вообще не получит ожидаемую услугу. Но зато дешево. Благодаря купону можно съездить на три дня в Карпаты, заплатив за это 1.600 грн, а не 2.500 грн. Или же приобрести абонемент в спортзал на 12 месяцев за 1.500 грн вместо 5.600 грн.

Путешествуем выгодно

На заграничных поездках тоже можно сэкономить до 30-50%. Во-первых, покупать туры заблаговременно. На зиму — в начале осени, а на лето — в первые дни весны, а то и зимой. На раннее бронирование почти всегда хорошие скидки. Это правило действует и при самостоятельном бронировании отелей через такие сервисы, как Booking или Agoda.

Во-вторых, есть смысл ловить горящие туры. Когда турагентству нужно срочно укомплектовать группу, чтобы отправить ее на курорт, оно может срезать начальную цену путевки вдвое.

Вполне реально платить меньше и за авиаперелеты. Например, искать билеты с длинными стыковками между рейсами или выбирать лоукосты, которые летают в отдаленные аэропорты. Только в Западной Европе существует пару десятков бюджетных перевозчиков, у которых билеты стоят от 15-20 евро. Это WizzAir, Ryanair, EasyJet, Pegasus, Eurowings, AirBaltic, Transavia. Да, это менее удобно, но и дешевле.

Всегда значительно дешевле перелет со стыковкой. Например, прямой рейс Киев — Рим обойдется примерно на треть дороже, чем перелет с пересадкой в Мюнхене, Вене, Амстердаме или Франкфурте. Правда, стыковка может оказаться длинной, а старт и финиш путешествия — в неудобное время, когда уже не ходит общественный транспорт. А две поездки на такси — в аэропорт и обратно — это плюс 60-100 евро.

Многие авиакомпании проводят регулярные распродажи билетов. Если повезет попасть на такую акцию, стоимость может быть раза в 1,5-2 ниже. Можно сэкономить 30-50% цены, если купить билет заблаговременно. Например, за полгода или год. И для этого не нужно постоянно мониторить сайты авиаперевозчиков. Есть сервисы поиска и бронирования билетов (Skyscanner, Momondo, Anywayanyday), с помощью которых гораздо проще выловить скидку.

Знают, где дешевле

Вера Новикова

В последние годы я все реже посещаю киевские магазины одежды и обуви. Практически все для своей семьи покупаю онлайн в Штатах с доставкой в Украину. Одежду берем на Old Navy, обувь на 6pm, очень многие вещи на Amazon. Детскую одежду — в Carters и Children’s Place. Кстати, на некоторые из этих магазинов стоит заходить через vpn. Это позволяет посмотреть американскую версию сайта, цены под их пользователей, и часто открывает дополнительные разделы на сайте. Например, школьная форма на Children’s Place недоступна для пользователей из Украины. Все это мне экономит не только семейный бюджет, но и нервы при посещении магазинов. Из последних покупок — рюкзак первоклашке, замена камеры регистратора и настольная игра Game Clubs на работе. Кстати, с регистратором интересная история получилась. Наш купленный на Amazon больше двух лет назад регистратор пришел в негодность. В нем вышел из строя внутренний аккумулятор. Но поскольку гарантийный срок уже закончился, производитель предложил скидку в 60% стоимости нового регистратора. В другой ситуации, когда Old Navy не смогли выслать одну мелочевку, они кроме извинения дали дополнительную скидку в 10% поверх всех остальных скидок на их сайте, что в итоге компенсирует стоимость доставки вещей в Украину.

Наталья Соловьева

В США и Китае покупать по-прежнему выгодно. Хотя, ввиду того, что у них цены выросли, а у нас просел курс гривны, самая ощутимая экономия — на фирменных вещи. В Америке у меня ячейка на Meest (сейчас почти все ими пользуются) с адресом, куда я перенаправляю покупки, там их собирают в одну посылку и отправляют в Украину. Иногда магазины проводят акции и можно оформить относительно дешевую доставку напрямую. Но чаще это дороже.

Реальная скидка на брендовые качественные вещи при покупке их в США может достигать 80%. Например, популярный у нас бренд Michael Kors на одежду дает 70% скидки, на сумки — до 40%. Есть еще закрытые распродажи. Раньше их было много, сейчас мало осталось. Но там бывают действительно хорошие вещи с большими скидками.

Владислав Бовсуновский

Я в Киеве летом купил кроссовки Adidas за 200 грн. Один кроссовок стоял на витрине и слегка выгорел, поэтому и цена была такая низкая. Всего за лето купил три пары «неликвидной» обуви по цене 200-400 грн. Самое смешное, что спустя неделю после носки цвет у каждой пары стал одинаковый. А вообще, в Украине очень много стока [распродаж]. Летом, например, в Интертопе купил за 3 тыс. грн три фирменных зимних куртки. Таких цен даже в Европе нет. На том же OLX валом б/у одежды, которую надевали один-два раза от силы. И для тех, у кого маленькие дети (растут быстро и на долгое время покупать нет смысла), — это хорошее решение. Недавно нашел в магазине на левом берегу [Киев] новое брендовое кожаное итальянское пальто, прямо как на меня сшитое, и всего за 3 тыс. грн. Жена, правда, сказала, что оно мне не идет. Но пальто реально классное, там только материал тысяч десять стоит. Посредниками не интересуюсь уже года два — нет смысла. Тем более что основные фирменные магазины уже работают с Украиной напрямую.

Александр Макаренко

Я давно покупаю обувь торговой марки Saucony. Меня устраивает соотношение «цена — качество». Дополнительный плюс — у этого производителя действует программа обмена старой обуви на новую. В этом году я купил очередную пару кроссовок. Причем даже не мерил их. А старые кроссовки решил оставить себе. Так вот, буквально через пару недель носки надпись на стельке полностью стерлась. Для сравнения: на таких же кроссовках, которые я приобрел года полтора назад, степень износа в разы меньше. Кроме того, когда человек покупает одну и ту же обувь, он рассчитывает получить аналогичный уровень комфорта. Ведь и лекала, и колодка, по идее, одинаковые. Но новые кроссовки где-то на четверть размера оказались больше, чем обычно. Причина в том, что у крупных производителей (и это не домыслы) существует внутреннее деление модельного ряда для разных рынков. Поэтому качество исполнения сильно зависит от страны, для которой предназначается одежда или обувь. И одна и та же модель, купленная в США, Европе или у нас, будет очень отличаться. Так что мы с женой всерьез задумались о том, чтобы при возможности делать покупки за границей.

Источник: "Корреспондент"