Бабье лето заканчивается, в Украину идут холода

Синоптики прогнозируют в эти дни постепенное снижение температуры: ночью 5-11°, 21 октября в западных, северных и большинстве центральных областей 2-8° тепла; днем 20 октября 13-19°, на юге до 22°, 21 октября 10-16°, на юге до 18°.