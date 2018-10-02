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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 17:1888

Бабье лето заканчивается, в Украину идут холода

В субботу и воскресенье, 20 - 21 октября, в Украине ожидается похолодание, а на выходных пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в эти дни постепенное снижение температуры: ночью 5-11°, 21 октября в западных, северных и большинстве центральных областей 2-8° тепла; днем 20 октября 13-19°, на юге до 22°, 21 октября 10-16°, на юге до 18°.

синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине
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