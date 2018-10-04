3 способа разносить тесную обувь и не испортить ее ® Наверное, каждому знакома ситуация, когда обувь в магазине на ноге сидела идеально, а дома вдруг оказалась тесновата и начала натирать.

Это очень обидно, в особенности, если вспомнить, сколько денег за нее уплачено. Но не отчаивайтесь. Вам не придется долго мучаться в надежде, что пара вот-вот разноситься и станет вам впору. Есть несколько простых секретов, которые помогут справиться с ситуацией.

Обратитесь к сапожнику

Обычно в мастерской у обувщика есть специальное устройство для растяжки тесной обуви. Но если вы часто натираете ноги, возможно, имеет смысл приобрести собственную распорку для обуви, которая продается в тех же магазинах, что и комплектующие для обуви в Украине. По словам экспертов компании Obuv-complekt.com, производителя высококачественных набоечных и подметочных материалов в Украине, она пригодится, если:

• обувь жмет в длину;

• слишком тесная в ширину;

• “села” после дождя (это в первую очередь касается замшевой);

Также случается, что к концу рабочего дня ноги отекают и обувь давит. В этом случае ее тоже нужно растянуть. И на будущее запомнить: обувь лучше примерять и покупать вечером, а не с утра.

Спецсредства

В обувных магазинах обычно продают только средства для ухода за обувью - крема и щетки. Если вам нужно что-то особенное, к примеру, клей для обуви для профессионалов или колодку для растяжки обуви, консультанты компании Obuv-complekt.com рекомендуют поискать их в специализированных магазинах. Спецсредство для растягивания обуви, например, расфасовано в баллончиках в виде пены или спрея и подходит для всех материалов, кроме лакированной кожи. О том, как правильно использовать раствор, написано на упаковке, но, как правило, средство наносят на внутреннюю сторону туфель, надевают хлопчатые носки и разнашивают обувь не менее 40 минут.

Поскольку основу спецсредства составляют спирт, химические смягчители и отдушки, в экстренных случаях, когда нет времени и возможности купить специальный раствор, можно воспользоваться водкой, спиртом или одеколоном. Замочите в водке толстые хлопчатобумажные носки, отожмите и наденьте на ноги. Затем наденьте обувь и разнашивайте ее по дому 2-3 часа, пока носки полностью не высохнут.

Если обувь требует особой деликатности, к примеру, это касается замшевых туфель, можно использовать пиво. Смочите обувь изнутри хмельным напитком и наденьте на ногу с толстым носком. Походите в ней два-три часа, а затем хорошо проветрите на свежем воздухе.

Ковбойский метод

Говорят, что ковбои Дикого Запада разнашивали свою обувь с помощью зерна. С ночи засыпали зерно в туфли и заливали водой. К утру злаки разбухали и растягивали тесную кожу. Затем зерно убирали, влажную обувь надевали на ногу и носили до тех пор, пока она полностью не высыхала. Вместо зерна можно использовать мелко нарезанную бумагу, смоченную в теплой воде: плотно заполните ею обувь и оставьте на сутки-двое высыхать вдали от отопительных приборов.

Также обувь можно ополоснуть изнутри кипятком и через пару минут, когда они чуть-чуть остынут (чтобы не обжечься) наденьте их на ноги на плотный носок и ходите пока не высохнут. А еще лучше, будьте внимательны при покупке обуви и тогда вам не придется ее растягивать.